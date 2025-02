PBA desmintió a Milei por los centros de hormonización: "Son declaraciones falsas y homofóbicas"

Luego de las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei, quien dijo que en la provincia de Buenos Aires existían “240 centros de hormonización”, desde el ministerio de Salud bonaerense salieron a desmentir tales dichos. “Desconoce y falta a la verdad”, dijo el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak.

En diálogo con Fm RE, el funcionario afirmó que “no hay” centros de hormonización en provincia de Buenos Aires. En ese sentido, explicó que “tenemos 142 consultorios con perspectiva inclusiva para la población lgtbq”. Se trata de profesionales que “ya trabajan en los hospitales públicos y que se encargan de atender a dicha población”.

“Es un Presidente que está totalmente alejado de decir la verdad, no tienen ningún apego por la verdad”, criticó Kreplaik. El ministro detalló que los consultorios con perspectiva inclusiva “son espacios preparados con formación especial para atender a una población con menor expectativa de vida, por varias razones pero entre ellas la falta de acceso adecuado a la salud. No son centros de hormonizacion y no se hacen cirugías de reasignación de género en menores”.

En tanto, explicó que la identidad de género en Argentina “está prevista por ley”, y que ello “incluye aspectos sanitarios”. “Las declaraciones son homofóbicas y generan estigmatización”, contó el ministro.

Vale remarcar que Nicolás Kreplak es médico clínico y contó su experiencia dentro del sistema sanitario: “He visto la violencia contra esa población dentro del sistema de salud, hay que ser muy cuidadosos. Esto tiene consecuencias nefastas para la salud de la población”. Finalmente dijo que no es una opción del Presidente cumplir o no las leyes, está obligado. Mentir y confundir todo es solo muestra de ignorancia, maldad y homofobia”.

Los dichos de Milei contra las mujeres: "Como si valiera más la vida de la mujer"

"Si uno mata a una mujer, se llama femicidio, con una pena más alta que si se mata a un hombre, como si valiera más la vida de la mujer. El feminismo pretende poner a la mitad de la población en contra de la otra", cuestionó Milei, pero destacó que "no se quejan de que la mayoría de presos son hombres, que la mayoría de los plomeros son hombres, ni hablar de los muertos en las guerras".

El Presidente señaló que en el último año "se ha ido formando una alianza internacional" entre países que buscan el fin de la "ideología woke", pero advirtió: "Nuestra batalla no está ganada hasta desmantelar el edificio ideológico wokismo". Ante el Foro Económico, Milei envió envió un mensaje "a los líderes" del mundo: "Volver al liberalismo".

"Las fórmulas políticas de las últimas décadas han fracasado y están cayendo sobre si mismas, decir lo que dicen todos es persistir en el error. El guión se ha agotado y, cuando una historia se agota, es momento de ser audaces, de pensar y animarse a escribir versos propios. Ser valientes consiste en ser extemporáneos, volver hacia atrás, en recuperar verdades que eran obvias", enfatizó el Presidente.