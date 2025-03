Bahía Blanca: hallaron con vida a una de las personas buscadas tras la inundación

Una de las personas que se encontraba desaparecida como consecuencia del histórico temporal en Bahía Blanca fue encontrada con vida en las últimas horas. Se trata de Abril y la novedad la hizo pública su padre, quien vive en Chubut. Tras no conocerse nada sobre ella durante los últimos dos días, se conoció que un vecino le había dado resguardo y ahora permanece acompañada junto a su abuela.

Por la inundación en Baía Blanca se registraron al menos 16 muertos, todavía hay alrededor de 100 desaparecidos y hasta el último parte oficial de la gobernación bonaerense que se difundió anoche hay 963 personas evacuadas. Entre las desaparecidas están Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, quienes fueron arrastradas por la corriente durante la inundación. El domingo se confirmó que uno de los fallecidos es el chofer de la camioneta donde estaban las niñas.

Abril vive en Bahía Blanca junto a su novio, con quien se encontraba en el momento en que se originó la lluvia que dejó bajo el agua a gran parte de la ciudad. Allí se encuentra estudiando y trabajando en un supermercado local. Fue su padre, Andrés, quien confirmó que la inundación encontró a la pareja cuando estaba volviendo a su casa desde el establecimiento (en la intersecctión de las calles Agustín Álvarez y 1º de marzo) que queda en las inmediaciones del canal Maldonado.

El novio de Abril llegó a cruzarlo, pero ella no y fue arrastrada unos metros por la corriente. "La pareja cruzó y ella no pudo. Pierde la zapatilla y logra agarrarse de un caño. Una persona alcanza a agarrarla de la remera y la subió a la vereda", relató Andrés.

El punto en el que Abril es arrastrada por la corriente y se separa de su pareja.

Durante dos días no supieron nada de ella hasta que los propios vecinos de un lado a otro del canal y a los gritos lograron comunicar que se encontraba a salvo. "Avisen a mi papá que estoy bien", logró gritar Abril para informar que estaba con vida.

Un vecino resguardó a la mujer, que ahora se encuentra junto a su abuela. Según el relato del padre, todavía se encuentra afectada por lo ocurrido. "Se despierta por la noche y dice que escucha el ruido del agua", detalló el hombre en diálogo con América. Abril se encuentra junto a su abuela, que es enfermera, y su papá confió que está "contenida".

Visiblemente emocionado, agradeció a la persona que la salvó aunque no conoce ni su nombre. "Quiero agradecerle a esa persona, que no se como se llama, pero me devolvió la vida", expresó.

Abril logró pasar por su casa, que como tantas otras sufrió las consecuencias del temportal. Se encontraba con un metro de agua en su interior y con distintos artefactos afectados eléctricos y elemenos personales destruídos. "Le dije que lo material es duro perderlo, pero para mi la vida de mi hija es lo más importante. Que se pierda todo le dije", manifestó. "Lo único que me interesaba era que mi hija estuviera bien", cerró.