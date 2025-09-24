Otra vez represión en el Congreso: golpearon y gasearon de manifestantes

Como todos los miércoles, un grupo de jubilados y manifestantes que los apoyan se concentraron en las afueras del Congreso Nacional para reclamar por las magras jubilaciones que cobran. Esta semana, no hubo mucha concurrencia; sin embargo, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich desplegó un masivo operativo de seguridad que reprimió a un periodista y una mujer, que terminaron en el piso, esperando que una ambulancia se acerque para tratarlos.

Según los testigos que seguían frente al Palacio Legislativo, el periodista, que estaba cubriendo la marcha de forma independiente, fue golpeado en la cabeza por una fuerza de seguridad con un casco y lo tumbó. Además, contaron manifestantes a C5N, lo gasearon. La jubilada que yacía a su lado, por otra parte, también fue gaseada.

"Le pegaron con un casco y lo desmayaron. Y después lo gasearon", contó una señora para el móvil de C5N en el Congreso, sobre el periodista del mismo medio agredido por las fuerzas de seguridad. De acuerdo a lo que pudo saber El Destape, la movilización de este miércoles no contó con una convocatoria centralizada ni específica como pasó en otros miércoles anteriores.

Jubilados denunciaron que la represión fue peor que en otras movilizaciones

Dentro de las columnas de organizaciones de jubilados que movilizaron este miércoles, hubo denuncias de que el operativo montado por las fuerzas de seguridad contó una cantidad desproporcionada de efectivos en comparación a otras movilizaciones. Participaron efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina, entre otros.

"Hacía un par de miércoles que estábamos tranquilos. Hoy empezó de vuelta la represión dura", contó un jubilado militante de Jubilados Insurgentes para el móvil de El Destape. A sus palabras se sumó la de otra jubilada, que afirmó que "este gobierno vino para matarnos", tanto por el ajuste a las jubilaciones como por la represión de las movilizaciones.

"Miente Milei, miente Caputo, mienten todos los hijos de su madre que dicen que no hay plata, la plata para los jubilados está y hace falta ponerla ahora", afirmó Eduardo Martínez, militante del Plenario de Trabajadores Jubilados. Asimismo agregó que "vamos a estar contra el veto, la represión y con la unidad de todos los jubilados como cada miércoles".