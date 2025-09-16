Tormentas, vientos y frío: el alerta que rige en el AMBA antes de que llegue la primavera

El pronóstico del tiempo para la última semana del invierno en el Área Metropolitana de la Buenos Aires (AMBA) anticipa lluvias, tormentas, humedad e inestabilidad. El clima cálido de la primavera que ya parecía asomar está a punto de desaparecer por completo.

"Los primeros eventos de lluvia y tormenta se manifestarán de manera puntual y aislada, especialmente en zonas del Litoral y la región pampeana", indicaron desde el sitio especializado MeteoRed y agregaron: "Se tratará de fenómenos erráticos y en la mayoría de los casos, de acumulados modestos. No obstante, no se descartan situaciones puntuales de mayor intensidad que podrían dejar registros significativos de precipitación en sectores acotados".

Durante la semana, la inestabilidad tenderá a generalizarse con el avance del frío. Según MeteoRed, el viento "ingresará a partir del jueves desde el sur de la región pampeana, se desplazará de sur a norte, abarcando gran parte del territorio nacional y reforzando las precipitaciones.

Cómo estará el tiempo durante toda la semana en el AMBA

Según Meteored, durante la mañana del miércoles, el día amanecerá con neblina y una temperatura mínima de 12 °C con cielo mayormente despejado. Será una jornada sin precipitaciones y con viento leve del este. Probablemente, el día más estable de toda la semana en el AMBA.

Durante la jornada habrá un aumento progresivo de la nubosidad y el viento rotará al noreste con una temperatura máxima de 24 °C. Pese al cielo mayormente nublado, las probabilidades de precipitaciones continuaran bajas.

Por su parte, el jueves persistirá el mismo escenario, con abundante nubosidad, inestabilidad creciente y una mínima posibilidad de lluvias aisladas. Será ese día donde la temperatura podría alcanzar su marca más alta de la semana, llegando a los 25 °C.

Todo cambiará hacia el viernes, cuando se espera el avance de un frente frío desde el sur de la región pampeana. Rotará el viento hacia el sudeste, iniciando un proceso de descenso térmico que tendrá lugar durante todo el fin de semana.

Las alertas que rigen en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por tormentas fuertes sobre sectores del este de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y el este del Chaco. Este tipo de temporales se caracterizarán por su intensidad y la abundante caída de agua en cortos períodos.

Más allá de esta salvedad, el patrón meteorológico de la semana estará caracterizado principalmente por la humedad y el viento norte, garantizando condiciones para nuevas tormentas en los próximos días. En síntesis, el invierno se despedirá con la misma impronta con la que comenzó.