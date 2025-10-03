Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 3 de octubre de 2025

El viernes estará dominado por el sol, algunas nubes pasajeras y temperaturas agradables en Santa Fe y Rosario.

El clima en la provincia de Santa Fe marca un pulso veraniego antes de tiempo. Tanto en la capital santafesina como en Rosario, el viernes 3 de octubre estará dominado por el sol, algunas nubes pasajeras y temperaturas agradables. Un escenario ideal para actividades al aire libre, aunque con el detalle de un calor creciente que prepara el terreno para un fin de semana intenso.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación comenzará a modificarse el sábado: calor sofocante, con picos de 33° en Santa Fe y 32° en Rosario, y un frente de tormenta que podría alterar la tarde y la noche, con probabilidad de lluvias y descargas eléctricas.

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN en Santa Fe y Rosario para el viernes

En la capital provincial, la jornada del viernes se mantendrá con cielo parcialmente nublado, sin chances de precipitaciones y con una máxima prevista de 28°, mientras la mínima se ubica en 15°. El viento se mantendrá leve del sector este.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, el escenario será similar: mínima de 13°, máxima de 27°, con nubosidad variable y condiciones de tiempo estable. Un día cómodo, ideal para cerrar la semana laboral con planes al aire libre.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima durante el sábado?

El sábado 4 de octubre será otro cantar. El termómetro se disparará en ambas ciudades: 33° en Santa Fe y 32° en Rosario, con térmicas que podrían sentirse aún más elevadas en horas de la tarde.

La clave estará en el cierre de la jornada: en la capital provincial se espera inestabilidad hacia la noche con chances de chaparrones aislados, mientras que el pronóstico en Rosario es más contundente, con un 40-70% de probabilidades de tormentas que podrían ser intensas.

Recomendaciones del SMN para el clima de este viernes

El SMN sugiere una serie de pautas para días estables y con temperaturas en ascenso: