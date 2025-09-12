Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 12 de septiembre de 2025

El viernes será un día estable y amable en el centro de la provincia de Santa Fe.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el centro provincial muestra una jornada estable y primaveral: Santa Fe capital con máximas cercanas a 24 grados y Rosario en torno a 23 grados. Las previsiones indican 0% de probabilidad de precipitaciones, vientos leves y amplitud térmica entre la mañana fresca y la tarde templada.

La tónica del día es la continuidad de un patrón primaveral: mañanas frescas que dan paso a tardes agradables, sin alerta meteorológica. Para actividades al aire libre, deportes o salidas culturales, el viernes ofrece condiciones favorables en ambas ciudades.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial el termómetro subirá un poco más: mínima estimada en 11 grados y máxima en 24 grados. La jornada se presenta mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y sin registros de lluvia. Esa ligera diferencia térmica puede sentirse en la tarde, sobre todo en zonas urbanas y ribereñas.

Pronóstico de Santa Fe.

Rosario presentará una mínima cercana a 10 grados y una máxima de alrededor de 23 grados. Los íconos del pronóstico muestran nubes dispersas y momentos de sol pleno; la probabilidad de precipitaciones aparece en 0%. Vientos leves acompañarán la jornada, por lo que la sensación térmica será agradable a partir del mediodía. En síntesis: un día apto para salir sin paraguas y con ropa por capas.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del sábado y domingo?

El sábado 13 marcará un descenso en las mínimas: en Rosario se espera que el termómetro baje hasta los siete grados, con una máxima de 22 grados; en Santa Fe capital, la mínima rondará los ocho grados y la máxima 24 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con sol protagonista y 0% de probabilidad de precipitaciones.

El domingo 14 anticipa condiciones similares pero con repunte térmico. Rosario alcanzará una máxima de 24 grados (mínima 11 grados), mientras que Santa Fe capital llegará a los 25 grados (mínima 11 grados). La estabilidad se mantiene, sin lluvias previstas y con nubosidad parcial.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este viernes