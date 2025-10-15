Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 15 de octubre

El miércoles 15 llega con temperaturas altas y ambiente húmedo en el centro de la provincia de Santa Fe.

El regreso de los días templados se consolida esta semana en el centro del país. Después de un martes con pleno sol y temperaturas agradables, el miércoles 15 de octubre se presenta cálido y mayormente nublado en las principales ciudades de Santa Fe.

En Rosario, la temperatura máxima alcanzará los 28° y la mínima será de 17°, mientras que el termómetro en la capital provincial subirá aún más, con picos de 30° y una mínima de 17°.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias en ninguna de las dos ciudades, aunque el cielo estará cubierto desde la mañana y se mantendrá así durante toda la jornada.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, el miércoles se perfila como una jornada típicamente primaveral, con calor sostenido durante todo el día. El SMN prevé una mínima de 17° y una máxima de 30°, sin chances de lluvia. La combinación de nubosidad y viento norte mantendrá la sensación térmica elevada, mientras que la humedad seguirá en aumento, señal de posibles lluvias hacia el fin de semana.

En Rosario, el martes 14 dejará paso a una jornada templada al amanecer, con mínimas de 17°, ideal para quienes arrancan temprano el día. Durante la tarde, el termómetro trepará hasta los 28°, acompañado de nubosidad variable y vientos leves del sector norte, que mantendrán el aire cálido y húmedo en superficie. La noche seguirá agradable, con 20° promedio y cielo mayormente cubierto.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del jueves y viernes en Santa Fe y Rosario?

Ambas ciudades están en una transición estacional que, según los meteorólogos, podría derivar en inestabilidad hacia el jueves o viernes. Las altas temperaturas y la humedad acumulada son el preludio clásico de las tormentas de primavera, que suelen irrumpir después de varios días de calor sostenido.

Recomendaciones del SMN para el clima de este miércoles

El SMN sugiere una serie de pautas para días estables y con temperaturas en ascenso: