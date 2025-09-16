Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 16 de septiembre de 2025

El clima vuelve a dar un volantazo este martes en Santa Fe y Rosario.

El clima vuelve a dar un volantazo en la región. Después de un arranque de semana húmedo e inestable, con tormentas intensas en la capital provincial y lluvias en Rosario, el martes 16 de septiembre de 2025 se perfila como un día de alivio y transición: el sol volverá a imponerse y las máximas treparán con fuerza.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el Litoral se moverá entre la estabilidad climática y un calor que sorprende por la época. Un combo que, según los expertos, podría ser el anticipo de una primavera con temperaturas por encima de lo habitual.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

La capital provincial tendrá un martes caluroso, con 28° de máxima y 14° de mínima, y un cielo que irá de nublado a soleado hacia la tarde. Después de un lunes que dejó lluvias y tormentas, las condiciones mejorarán de manera notable, aunque el aumento de la temperatura podría traer sensaciones térmicas más elevadas.

El contraste con el lunes es significativo: de tormentas intensas y alertas a un martes casi veraniego, lo que refuerza la percepción de un clima cada vez más extremo en la región.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad cuna de la bandera, el martes traerá un respiro después de las lluvias del lunes. El cielo estará mayormente soleado, con una mínima de 12° y una máxima de 25°. La humedad irá en descenso y el viento será leve, ideal para actividades al aire libre.

Para los rosarinos, será una jornada atípica de septiembre: todavía en invierno astronómico, pero con condiciones dignas de un día de octubre.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del miércoles?

De acuerdo al pronóstico del SMN, la estabilidad continuará en todo el Litoral.

Santa Fe capital: temperaturas más altas, mínima de 23° y máxima de 28° . Si bien el cielo estará algo cubierto, el calor persistirá, lo que consolidará una semana primaveral en pleno septiembre.

temperaturas más altas, . Si bien el cielo estará algo cubierto, el calor persistirá, lo que consolidará una semana primaveral en pleno septiembre. Rosario: cielo parcialmente nublado, mínima de 20° y máxima de 25°. La humedad seguirá moderada y no se esperan lluvias.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes