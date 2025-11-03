Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 3 de noviembre de 2025

El lunes 3 de noviembre de 2025 en Santa Fe y Rosario estará marcado por la persistencia de inestabilidad.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe y Rosario muestra una transición. Esa evolución atmosférica suele dejar una huella en el lunes 3 de noviembre: aire más húmedo y atmósfera todavía cargada, lo que lo convierte en el día más probable para lluvias dispersas, chaparrones pasajeros y bancos de humedad en la madrugada y primeras horas.

En ese sentido, el SMN anticipa mañanas con chance de lloviznas o chaparrones intermitentes, tardes con posibilidad de mejoría pero aún con nubes variables, y una noche donde no se descartan precipitaciones residuales. A continuación, el detalle por ciudad y recomendaciones prácticas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

La inestabilidad puede persistir el lunes , con humedad en la madrugada y chubascos aislados en la mañana.

, con humedad en la madrugada y chubascos aislados en la mañana. La mayor probabilidad de precipitación entre 06:00–11:00 ; la tarde podría ofrecer intervalos secos y con nubes (ideal para salir si mejora); y la noche vuelve a presentar chances de lluvia por frentes dispersos.

; la tarde podría ofrecer intervalos secos y con nubes (ideal para salir si mejora); y la noche vuelve a presentar chances de lluvia por frentes dispersos. Temperatura esperada: templada, con máximas que probablemente se mantengan en la franja media/alta de los 20° y mínimas más frescas por la mañana.

templada, con máximas que probablemente se mantengan en la franja media/alta de los 20° y mínimas más frescas por la mañana. Si tenés que circular temprano, llevá paraguas plegable y cuidá los calzados por posible barro o anegamientos puntuales; para actividades al aire libre, plan B bajo techo por la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

Hay un patrón espejo con Santa Fe: posibilidad de lloviznas matinales y chaparrones aislados durante la jornada.

La madrugada y mañana con mayor probabilidad de precipitaciones; la tarde puede mostrar mejoras temporarias; la noche mantiene riesgo de chaparrones.

La costanera y accesos suelen verse afectados por acumulación de agua en sectores bajos; prever demoras en transporte público en franjas con lluvia intensa.

Si planeás salir a la tarde-noche, reservá alternativa techada y consultá actualizaciones del pronóstico la mañana del lunes.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima de la semana?

La dinámica que viene mostrando el pronóstico es típica del período primaveral en el Litoral: aire húmedo en superficie, más corrientes en niveles altos que favorecen nubosidad de desarrollo y chaparrones localizados. Los pronósticos de este mes muestran probabilidades medias (10–40%); eso significa que la lluvia puede ser muy localizada.

En ese sentido, es recomendable que, al menos en el primer día hábil de la semana, es necesario llevar paraguas, revisar el pronóstico del SMN durante la mañana del lunes y planificar alternativas techadas para la tarde-noche.