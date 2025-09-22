Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 22 de septiembre de 2025

El lunes 22 será el respiro que la provincia de Santa Fe necesitaba.

Después de varios días de lluvias intensas, inestabilidad eléctrica y vientos cambiantes, el clima en el centro de la provincia de Santa Fe dará un giro radical. De acuerdo del pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Rosario como la capital provincial dejarán atrás las precipitaciones y empezarán la semana con cielo despejado, sol y un descenso marcado en las temperaturas.

La jornada del lunes 22 será el punto de inflexión luego de un fin de semana gris y húmedo, en el que las tormentas dominaron la escena. El pronóstico confirma lo que muchos esperaban: el alivio llegará, pero con abrigo. Las temperaturas mínimas rondarán los 7° y las máximas no superarán los 23°. La primavera arranca con aires de otoño.

Este patrón climático responde a una combinación de aire cálido y húmedo en superficie, sumado al avance de un frente frío desde el sur. Un fenómeno típico de la transición invierno-primavera en el Litoral argentino, en los que estos “choques” generan tormentas convectivas de rápida evolución, como las que se vivieron este fin de semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario para este lunes

El lunes 22 será el respiro que Santa Fe necesitaba. El sol se instalará desde temprano en Rosario, con una mínima de apenas 8° y una máxima de 23°. En la capital provincial, el panorama será aún más fresco: mínima de 7° y misma máxima. No se esperan lluvias ni nubosidad significativa, lo que marca un corte con la tendencia de los días previos.

Pronóstico de Santa Fe.

Los vientos rotarán al sureste y se mantendrán moderados, lo que contribuirá al descenso térmico y la limpieza atmosférica. Un dato no menor: los cambios de presión y humedad podrían favorecer la aparición de alergias o molestias respiratorias, un clásico de esta época.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del martes?

El martes 23 de septiembre, el clima en Rosario y Santa Fe mantendrá su tendencia estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables. Se espera que las mínimas bajen un poco más, alcanzando los 6°, mientras que las máximas llegarán a los 23° en ambas ciudades. La amplitud térmica será significativa, por lo que el abrigo seguirá siendo necesario por la mañana y la noche.

Las condiciones seguirán siendo frescas, pero sin lluvias a la vista, por lo que será otro día perfecto para disfrutar del aire libre. Los vientos se mantendrán suaves, en general del sector este, lo que no aportará cambios sustanciales en la sensación térmica.