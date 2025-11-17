Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 17 de noviembre de 2025

El frente que provocó inestabilidad en la región de Santa Fe y Rosario durante el fin de semana pierde fuerza y desplaza la inestabilidad hacia el noreste, lo que deja atrás la humedad y las tormentas puntuales. Para el lunes 17 de noviembre se espera una jornada muy distinta: menos calor, mañanas frescas y tardes templadas que facilitan la vuelta a la rutina.

Este cambio no es sólo meteorológico: resume la típica transición primaveral argentina, donde episodios de calor intenso y tormentas conviven con jornadas de marcado alivio térmico. Para planificar la semana conviene tener en cuenta la recuperación de la estabilidad y la caída de las temperaturas máximas, como anticipa el pronóstico que difunde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

El pronóstico para la capital provincial muestra un claro alivio respecto al calor y la inestabilidad del fin de semana. Se espera una jornada con predominio de sol y temperaturas moderadas: máxima alrededor de 23° y mínima cercana a 15°. La combinación de menor humedad y viento moderado favorecerá una sensación térmica más agradable durante la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

La ciudad de la bandera presenta condiciones similares, con un descenso aún más marcado de las mínimas: 12° en la madrugada y una máxima aproximada de 24° durante la tarde. El cielo tenderá a despejar y el viento soplará con calma relativa, lo que facilita actividades al aire libre y eventos programados en la ciudad. Quienes vienen de jornadas de calor intenso sentirán el contraste: conviene llevar una muda ligera para la mañana y abrigo fino para la noche.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cuándo volverá a llover esta semana?

Si bien el lunes 17 se presenta estable y con cielo despejado tanto en Santa Fe como en Rosario, las condiciones no se mantendrán por mucho tiempo.

De acuerdo al pronóstico extendido difundido por el SMN en las últimas horas, las lluvias podrían regresar a partir del martes, cuando un nuevo ingreso de aire húmedo incrementaría la nubosidad y reactivaría las precipitaciones. Se espera que el frente avance desde el centro del país, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia mitad de semana.

De todos modos, es recomendable seguir con atención las alertas y nuevas actualizaciones del SMN para tomar los recaudos necesarios ante nuevas tormentas o para planificar con anticipación en caso de actividades laborales, escolares o sociales al aire libre.