Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 15 de septiembre de 2025

El lunes 15 de septiembre será estable y templado en Santa Fe y Rosario.

El arranque de la semana mantendrá la tónica de fin de semana: amaneceres algo fríos y tardes más agradables. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santa Fe capital espera mínimas de 11° y máximas de 24°, mientras que Rosario registrará una mínima cercana a 10° y una máxima de 22°. Las probabilidades de precipitación son mínimas (entre 0% y 10%), por lo que no se prevén tormentas ni jornadas inestables.

La jornada será, en suma, de transición: fresca al inicio, claramente más cálida por la tarde. Es el tipo de día que suele generar sensación de “primavera anticipada”, con condiciones estables que permiten actividades al aire libre sin sobresaltos meteorológicos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

La capital provincial tendrá una oscilación térmica similar pero con valores algo más altos: mínima de 11° y máxima estimada en 24°. La probabilidad de lluvia es muy baja y la nubosidad, moderada; las condiciones favorecen ferias, salidas familiares y tareas al aire libre sin necesidad de buscar resguardo. En términos prácticos: un lunes para aprovechar la calle y, si hace falta, llevar una campera liviana para la mañana.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

Rosario abrirá la semana con mañana fresca (alrededor de 10°) y una tarde templada que trepará hasta los 22°. El pronóstico indica nubosidad variable, pero sin precipitaciones significativas: la franja ideal para salir será la tarde temprana, cuando el termómetro esté en su punto más agradable. Vientos en general leves —no hay señales de ráfagas o cambios bruscos—, por lo que la costanera y parques serán lugares recomendables para actividades al aire libre.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima del martes?

El martes se perfila como una continuidad de la estabilidad que marcó el fin de semana largo en el Litoral. En Rosario, la jornada comenzará fresca, con una temperatura mínima cercana a los 10° durante la mañana. A medida que avance el día, el sol irá ganando terreno y permitirá que la máxima ascienda hasta los 24°. El cielo se presentará con nubosidad variable, pero predominando los intervalos despejados. Los vientos serán leves, mayormente del noreste, lo que favorecerá una sensación térmica agradable sin sobresaltos.

En la ciudad de Santa Fe, el panorama será muy similar, con condiciones casi calcadas por la cercanía geográfica y el mismo corredor climático. El amanecer rondará los 10 a 11° y hacia la tarde los termómetros se ubicarán alrededor de los 24°. La nubosidad será moderada, con claros durante buena parte del día y sin probabilidades significativas de lluvia. El viento soplará débil a moderado del sector noreste.