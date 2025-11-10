Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 10 de noviembre de 2025

El lunes 10 de noviembre será estable y cálido en Santa Fe y Rosario.

El lunes 10 de noviembre llega con una configuración meteorológica estable en el Litoral: el sol dominará la escena, la temperatura subirá con fuerza durante la tarde y apenas quedará rastro del fresco matinal. De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Santa Fe como Rosario mostrarán un perfil térmico típico de la primavera tardía: amplitud térmica y baja chance de precipitaciones.

Al mismo tiempo, la ola de calor leve que se asoma obliga a prestar atención a la exposición solar y a la hidratación, sobre todo en la franja central del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes

Santa Fe: mínima matinal alrededor de 14° y máxima cercana a 28°. Cielo con predominio de sol y alguna nube pasajera. Probabilidad de lluvia: prácticamente 0%. Vientos suaves-moderados, sin alerta por ráfagas.

Pronóstico de Santa Fe.

Rosario: mínima estimada en 13° y máxima próxima a 28°. Similar patrón: jornada estable, baja humedad y escasas nubes. Sin previsión de precipitaciones relevantes.

Pronóstico de Rosario.

En ambos casos el día presenta una marcada amplitud térmica: frío relativo al amanecer y calor a media tarde. Es el tipo de jornada que puede sentirse muy agradable a la sombra y algo intensa bajo el sol directo.

El cambio brusco de temperatura se inscribe en una tendencia que el SMN viene advirtiendo desde octubre: semanas con contrastes térmicos marcados y períodos alternados de calor, viento y lluvias.

Las recomendaciones del SMN para el clima del lunes

Vestir por capas: salir con una prenda liviana por la mañana y llevar remera para la tarde.

salir con una prenda liviana por la mañana y llevar remera para la tarde. Protección solar: usa protector y gorra si vas a estar al sol entre las 11 y las 16 h; el índice UV puede ser elevado aunque el día no sea “tropical”.

usa protector y gorra si vas a estar al sol entre las 11 y las 16 h; el índice UV puede ser elevado aunque el día no sea “tropical”. Hidratación: planificá actividades al aire libre con agua a mano y descansos en sombra, sobre todo para niños y adultos mayores.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima en los próximos días?

Días como este suelen anticipar una semana con tendencia a temperaturas crecientes, al menos de forma puntual, en el sector centro-norte del país. Para quienes planifican algo al aire libre, estos días serán ideales para aprovechar sin sobresaltos meteorológicos.

Sin embargo, es recomendable seguir las actualizaciones del SMN cómo sigue el clima en los próximos días, ya que los pronósticos pueden ajustarse con menos anticipación respecto a la inestabilidad en la región.