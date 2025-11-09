Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 9 de noviembre de 2025

El domingo 9 de noviembre de 2025 será un día mayormente estable y caluroso en Santa Fe y Rosario.

El segundo fin de semana de noviembre tendrá un cierre con clima favorable en la región: tanto Santa Fe como Rosario registran para el domingo cielo con intervalos de sol y nubes y prácticamente nula chance de precipitaciones, según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Es la típica jornada de transición donde la mañana mantiene algo de fresco y la tarde sube con rapidez, ideal para actividades al aire libre y encuentros en la calle.

Para comerciantes, organizadores de ferias y familias, el mensaje es claro: un día para salir sin paraguas pero con atención al sol de mediodía. La estabilización del tiempo facilita la programación de eventos al aire libre y reduce la incertidumbre que suelen provocar los cambios primaverales en la región litoral.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial el escenario meteorológico anticipa una máxima en torno a 27° y una mínima de madrugada cercana a los 13°. El cielo presentará alternancia entre sol y nubosidad, con probabilidad de lluvia prácticamente nula durante el día. El viento se pronostica moderado y sin ráfagas que afecten la sensación térmica de forma drástica.

Consejo práctico: salí temprano con una capa liviana y guardala en la mochila; al mediodía bastará una remera. Para actividades al aire libre, planificá la exposición al sol entre las 12 y las 16 —buscar sombra o protector solar— y aprovechá la tarde para paseos en la costanera o visitas a ferias locales.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

Rosario repetirá la tendencia regional: temperaturas máximas cercanas a los 27°, mañanas cercanas a los 13° y bajas probabilidades de lluvia. El ambiente será propicio para la costanera, parques y mercados al aire libre; la jornada ofrece buena estabilidad atmosférica para eventos culturales y gastronómicos en veredas o espacios públicos.

Recomendación para corredores y ciclistas: aprovechá la mañana o la tarde —evitá las horas centrales si salís sin protección—. Si organizás un evento al aire libre, confirmá solo la logística de sombras y bebidas frías; es poco probable que debas reprogramar por lluvia.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo