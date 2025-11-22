Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el sábado 22 de noviembre de 2025

Después de una semana atravesada por la inestabilidad y un viernes que combinó lluvia, humedad y actividad eléctrica, el centro santafesino encuentra alivio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 22 un escenario completamente distinto para Santa Fe y Rosario: cielo despejado, temperaturas agradables y un leve descenso de la humedad, uno de esos días que los operadores turísticos llaman “perfectos para escapadas espontáneas”.

Santa Fe capital y Rosario comparten una tendencia clara: el mal tiempo queda atrás y el fin de semana se consolida como el más estable del mes. El pronóstico difundido en las últimas horas por el SMN muestra una coincidencia clave en ambas ciudades: 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, una postal que contrasta con la actividad intensa del viernes.

Los detalles del pronóstico del SMN en Rosario para este sábado

En Rosario, el sábado arranca con 15° por la mañana, cielo despejado y vientos leves. El aire más seco favorece una jornada estable, con una máxima prevista de 26° durante la tarde.

Las horas vespertinas se mantienen con nubosidad baja a nula, ideales para actividades al aire libre, encuentros familiares o incluso las primeras salidas a la costanera antes del verdadero calor de diciembre. La noche cerrará la jornada con unos 18°, en lo que seguirá el clima agradable.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del SMN en Santa Fe para este sábado

La ciudad de Santa Fe replica el patrón. La mañana trae 19°, con el cielo totalmente despejado y vientos leves del sector este. Hacia la tarde, la temperatura trepará hasta 28°, sin presencia de humedad agobiante y con 0% de probabilidades de lluvia durante toda la jornada.

La noche se mantendrá templada, alrededor de los 22°, con un clima ideal para eventos culturales y actividades al aire libre, que suelen multiplicarse cuando el tiempo acompaña.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del sábado

Mañana fresca, ideal para ejercicio o trámites.

Día soleado y sin lluvias en Santa Fe y Rosario.

Temperaturas moderadas (máx. 26–28°).

Radiación UV alta: usar protector, gorra y lentes.

Tarde perfecta para actividades al aire libre.

Noche templada (18–22°), ideal para eventos y cenas afuera.

Hidratación recomendada por el calor seco.

Cómo sigue el domingo: ¿qué dice el pronóstico extendido?

El domingo 23 sostiene la racha de los últimos días, lo que representa un cierre perfecto para quienes venían esquivando las tormentas anunciadas durante toda la semana.