Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, martes 28 de octubre de 2025

El cierre de octubre llega con cambios marcados en el tiempo en el centro y sur de Santa Fe. Luego de un fin de semana inestable y húmedo, este martes 28 amaneció con nubosidad y lluvias aisladas, especialmente sobre la capital provincial y alrededores. Rosario, en cambio, transita una jornada mayormente nublada, sin precipitaciones significativas.

De acuerdo a los pronósticos difundidos en las últimas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones tenderán a mejorar desde el miércoles 29, con el regreso del sol y temperaturas más templadas hacia el jueves 30, cuando se espera un repunte térmico en toda la región.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el martes amaneció con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%, acompañadas por ráfagas del sur que alcanzan los 50 km/h. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 18° y la mínima en 10°, lo que marca un descenso respecto al lunes.

Durante la tarde el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque el cielo seguirá nublado. Para el miércoles 29 se anticipa una jornada seca, con máxima de 21°, y el jueves se prevé un ascenso a 22°, bajo condiciones de buen tiempo y viento leve del este.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Rosario atraviesa un martes gris con nubosidad plena y escasa posibilidad de lluvias (entre 0 y 10% durante todo el día). Las temperaturas se mantienen frescas, con una mínima de 9° y una máxima de 17°.

El miércoles 29 mejorará el panorama: se espera cielo parcialmente nublado y máxima de 19°, mientras que el jueves 30 volverá el sol con una máxima que alcanzará los 22°. Las ráfagas serán leves del sector este, y la humedad seguirá alta, típica de la transición primaveral.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cuándo volverá el buen clima a Santa Fe y Rosario?

Tanto en Santa Fe como en Rosario, el mal tiempo se despide entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Desde el miércoles 29 y durante el jueves 30, el centro santafesino volverá a disfrutar de días templados y con buena visibilidad.

Con este cambio de aire, octubre se despide sin tormentas y con temperaturas agradables, anticipando un comienzo de noviembre más estable.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este martes