El frío se queda en Buenos Aires: cuál será el día más helado de la última semana de octubre, según el SMN

El fin de semana estuvo marcado por las fuertes tormentas y las precipitaciones en gran parte de Buenos Aires. Si bien regresaron las temperaturas templadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que volverá el frío durante la semana con mínimas por debajo de los 8 grados. ¿Cuándo será el día más helado?

Llega el verdadero frío a Buenos Aires: cuándo será el día más helado

En su última actualización, el SMN adelantó que durante los próximos días de la semana el día más frío será el martes 28 de octubre: la temperatura comenzará en una de 7 grados y alcanzará una máxima de 16, mientras se espera un cielo mayormente nublado. Por lo que, a pesar de que es poco habitual para la primavera, será momento de sacar las camperas y volverse a abrigar.

El día más frío de la semana será el martes 28 con una mínima de 7 grados

Día por día: el pronóstico del tiempo para la última semana de octubre

Lunes 27 de octubre

El cielo estará nublado durante todo el día, mientras que se espera una temperatura entre una mínima de 10 y una máxima de 14 grados.

Martes 28 de octubre

La temperatura se ubicará entre una mínima de 7 grados y una máxima de 16, mientras que el cielo se encontrará mayormente nublado.

La última semana de octubre será bastante fresca en CABA y el Conrubano Bonaerense

Miércoles 29 de octubre

En la mitad de la semana la temperatura tendrá una mínima de 8 grados y una máxima de 17, también el cielo estará mayormente nublado.

Jueves 30 de octubre

El jueves el cielo se mantendrá con nubosidad y la temperatura se elevará levemente: comenzará en una mínima de 12 grados y alcanzará los 18.

Viernes 31 de octubre

En el último día de octubre se irá la nubosidad, de acuerdo al SMN, y la temperatura se encontrará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 21.