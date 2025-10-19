Chau primavera: el impactante "fenómeno" climático que traerá nuevamente el frío a Buenos Aires

El impactante "fenómeno" climático que traerá nuevamente el frío a Buenos Aires

Tras un fin de semana del Día de la Madre con un clima más que agradable, el pronóstico del tiempo adelantó que durante la semana habrá una fuerte inestabilidad en la zona central del país: llegarán las lluvias y bajará fuertemente la temperatura en Buenos Aires.

De acuerdo al sitio especializado Meteored, si bien el lunes 20 de octubre se mantendrá el tiempo agradable, el martes 21 habrá un aumento de temperatura entre el sur y el norte argentino que llevará a que la zona central del país perciba una gran inestabilidad y la llegada de un frente frío, desde las provincias patagónicas, que se desplazará de forma lenta. En detalle, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, tendrán lluvias y tormentas de variada intensidad. El pronóstico adelantó para ese día una mínima de 17 grados y una máxima de 27.

El viernes 24 de octubre podría haber lluvias durante todo el día y llegaría el verdadero frío

El miércoles 22, la inestabilidad comenzará a reducirse y habrá solo tormentas aisladas con posibles precipitaciones en el norte de Buenos Aires y la Capital Federal. Se espera que la temperatura comience en una mínima de 20 grados y se eleve hasta alcanzar los 26 grados.

Mientras que el jueves 23 habrá todavía lluvias aisladas en ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. El pronóstico adelantó que la temperatura se ubicará entre una mínima de 20 grados y una máxima de 28. El verdadero descenso comenzará el fin de semana, con un tiempo poco habitual para la primavera.

El martes 21 habrá inestabilidad y lluvias en la zona central del país

El pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana: habrá un fuerte descenso de la temperatura

Desde el viernes el avance del frente frío, proveniente de la Patagonia y en dirección al norte, comenzará a ser más concreto y tomar impulso en la región pampeana. En particular, el domingo 26 se terminará de establecer un fuerte descenso de las temperaturas en el centro del país. Así, el pronóstico prevé mínimas de 15 y 11 grados durante el sábado y el domingo, respectivamente.

Las temperaturas bajas se prolongarán en los siguientes días de la nueva semana, que estará caracterizada por las marcas térmicas bastante más frías y alejadas del clima primaveral habitual.

Día por día: el pronóstico del tiempo para el AMBA durante esta semana

Por ahora, de acuerdo al pronóstico del tiempo de Meteored, el clima en Buenos Aires y alrededores estará así:

Lunes 20 de octubre

Cielo despejado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 23° C

Martes 21 de octubre

Cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 27° C

Miércoles 22 de octubre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 20° C

Temperatura máxima: 26° C

Jueves 23 de octubre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 20° C

Temperatura máxima: 28° C

Viernes 24 de octubre

Lluvias débiles durante todo el día

Temperatura mínima: 18° C

Temperatura máxima: 23° C

Sábado 25 de octubre

Cielo algo nublado