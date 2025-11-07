Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 7 de noviembre

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 18°C, con ambiente templado.

El clima en Córdoba presentará condiciones variables durante este viernes 7 de noviembre, con una jornada marcada por la inestabilidad y una alta probabilidad de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipa un día con temperaturas templadas, cielos cubiertos y posibles tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Inestabilidad y probabilidad de lluvias durante la jornada

Según los reportes meteorológicos, el clima en la ciudad de Córdoba se mantendrá inestable a lo largo del viernes. Se prevé una probabilidad de lluvias del 90%, con posibilidad de tormentas y chaparrones aislados principalmente durante la mañana y el mediodía. Las condiciones podrían mejorar levemente hacia la tarde, aunque se mantendrán los cielos parcialmente nublados.

El ambiente continuará templado, sin cambios significativos en la temperatura respecto a los días anteriores. Las precipitaciones podrían ser de corta duración pero intensas, por lo que se recomienda precaución en calles y rutas debido a posibles acumulaciones de agua.

Temperaturas y condiciones del clima en Córdoba

El pronóstico del tiempo para este 7 de noviembre anticipa una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C, configurando una jornada fresca en comparación con los registros de principios de mes. Las temperaturas moderadas estarán acompañadas por vientos del sector sudoeste (SSO) con una velocidad promedio de 8 km/h, que podrían generar una sensación térmica ligeramente inferior durante las primeras horas del día.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con escasos momentos de sol. Esta cobertura nubosa, sumada a la humedad en aumento, contribuirá a mantener el ambiente algo pesado y con baja amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Qué se espera para el fin de semana en Córdoba

Cielos cubiertos y alta humedad marcarán el inicio del viernes en Córdoba.

Tras el paso de la inestabilidad, el clima en Córdoba podría comenzar a mostrar una mejora gradual a partir del sábado. Se espera que el sistema de lluvias se desplace hacia el norte, permitiendo un leve descenso de la nubosidad y un aumento de la temperatura máxima hacia el domingo.

Las proyecciones indican que el fin de semana presentará jornadas más agradables, con mayor presencia de sol y temperaturas que podrían acercarse nuevamente a los 25°C. Sin embargo, no se descartan nieblas o neblinas matinales producto de la humedad residual de las lluvias previas.

Resumen del pronóstico del tiempo para Córdoba este viernes