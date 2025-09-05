Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 5 de septiembre

El clima en Córdoba se mantendrá frío, con mínima de 3° y máxima de 15°.

El clima en Córdoba durante los primeros días de septiembre se caracteriza por jornadas frescas y con escaso margen de variación térmica. El pronóstico del tiempo anticipa condiciones estables, sin lluvias a la vista, y con temperaturas que se mantienen bajas tanto en la mañana como en la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Córdoba

Para este viernes 5 de septiembre se espera una temperatura mínima de 3°, lo que marcará un amanecer frío en la ciudad y alrededores. Con el correr de las horas, la máxima alcanzará los 15°, sin superar registros habituales para esta época del año. La amplitud térmica será moderada y dará lugar a una jornada fresca en general.

El cielo permanecerá con nubosidad parcial, lo que permitirá momentos de sol pero sin un ascenso importante de la temperatura. Estas condiciones refuerzan la continuidad de un escenario invernal que todavía se hace sentir en la región.

Cómo estará el cielo y el viento en Córdoba

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, no se esperan lluvias en la provincia. La probabilidad de precipitaciones será del 0%, lo que garantiza un viernes sin inestabilidad ni cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El viento se presentará desde el sector este, con una velocidad leve de alrededor de 4 km/h. Este comportamiento del aire no generará efectos significativos en la sensación térmica, que se mantendrá dentro de los valores previstos por la mínima y la máxima del día.

El pronóstico del tiempo descarta lluvias para este viernes 5 de septiembre.

Perspectivas generales para el clima en Córdoba

El clima en Córdoba continuará estable, con un escenario que se repite en los últimos días: mañanas frías, tardes frescas y poca variación en el termómetro. El viernes 5 de septiembre no traerá sorpresas en cuanto al tiempo, consolidando una semana sin sobresaltos climáticos.

La nubosidad parcial será un factor constante, brindando momentos de cielo cubierto y otros con aperturas solares. Aun así, no se esperan cambios significativos hasta que avancen los próximos días del mes.

El viernes 5 de septiembre en Córdoba se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas que oscilarán entre los 3° y los 15°, ausencia de lluvias y vientos leves del sector este. El clima en Córdoba mantendrá la tendencia fría y estable, con un pronóstico del tiempo que no anticipa modificaciones relevantes a corto plazo.