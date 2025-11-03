Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 3 de noviembre

Lunes con calor primaveral: Córdoba vivirá una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

El clima en Córdoba se mantendrá cálido y estable este lunes 3 de noviembre, con temperaturas que consolidan el inicio de una semana típicamente primaveral. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y una sensación térmica elevada durante las horas de la tarde.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y condiciones generales

El pronóstico del tiempo para este lunes prevé condiciones mayormente estables, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 31°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día, acompañado por vientos leves del noreste (NNE) a una velocidad promedio de 6 km/h.

Estas condiciones configuran un día cálido, con escasa variación térmica respecto al domingo. La ausencia de lluvias y el incremento gradual de la temperatura se enmarcan dentro de un patrón típico de comienzos de noviembre, cuando el calor comienza a hacerse sentir con mayor intensidad en la región central del país.

La humedad será moderada, mientras que la presencia de nubosidad parcial permitirá que el sol tenga protagonismo durante gran parte de la jornada, generando una sensación térmica algo superior a la temperatura registrada.

Clima en Córdoba: jornada cálida y con poca variación térmica

El clima en Córdoba mostrará estabilidad atmosférica y una continuidad de las condiciones cálidas registradas en los últimos días. La combinación de aire cálido proveniente del norte y una débil circulación de viento contribuirán a mantener la temperatura en valores elevados, especialmente en horas del mediodía y la tarde.

A diferencia de jornadas anteriores con lluvias o nubosidad intensa, el lunes se caracterizará por un cielo despejado en gran parte del día y un ambiente más seco. Esta situación permitirá que la radiación solar incida con fuerza, favoreciendo el ascenso térmico y consolidando un escenario típicamente primaveral.

El leve viento del noreste ayudará a mantener la estabilidad y evitará cambios bruscos en el estado del tiempo. Se espera que hacia la noche las temperaturas desciendan levemente, aunque el ambiente se mantendrá templado, con valores cercanos a los 20°C.

Cómo seguirá el clima durante los próximos días

Temperaturas en ascenso: la mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 31°C, con sensación térmica superior durante la tarde.

Según los datos del pronóstico del tiempo, el resto de la semana continuará con características similares: días cálidos, sin lluvias y con cielos parcialmente despejados. El martes se mantendrán las temperaturas elevadas, con máximas que podrían llegar a los 32°C y vientos leves del norte.

Hacia el miércoles y jueves no se esperan cambios significativos, aunque podrían incrementarse levemente la nubosidad y la humedad, sin probabilidades de precipitaciones. En tanto, el fin de semana se proyecta con temperaturas estables y un clima ideal para actividades al aire libre.

Estas condiciones reflejan la consolidación de una masa de aire cálido y seco sobre el centro del país, que se mantendrá activa durante los primeros días de noviembre, marcando una tendencia hacia jornadas más estivales.

Resumen del pronóstico del tiempo en Córdoba para el lunes 3 de noviembre

Temperatura mínima: 18°C

Temperatura máxima: 31°C

Probabilidad de lluvias: 0%

Vientos: del noreste (NNE) a 6 km/h

Condición general: cálido, con cielo parcialmente nublado y poca variación térmica

El clima en Córdoba presentará este lunes un escenario cálido y estable, con temperaturas en ascenso y sin presencia de lluvias. El inicio de la semana se perfila con condiciones agradables y típicas de la primavera, ideal para quienes disfrutan del aire libre y el buen tiempo.