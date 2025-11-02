Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 2 de noviembre

Córdoba vivirá una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El clima en Córdoba presentará un cambio notable respecto a la jornada anterior, con un ascenso de temperatura y condiciones más estables que marcarán el inicio de una semana con características más cálidas. El pronóstico del tiempo anticipa un domingo ideal para actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y condiciones generales

El pronóstico del tiempo para este domingo 2 de noviembre indica un importante aumento de temperatura en comparación con el día previo. La mínima se ubicará en torno a los 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, configurando un ambiente templado a cálido durante la tarde.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con una humedad moderada y vientos suaves del sector norte, que soplarán a una velocidad aproximada de 4 km/h. La ausencia de lluvias permitirá disfrutar de una jornada estable, con condiciones agradables en gran parte de la provincia.

Este panorama representa una mejora significativa respecto al sábado, cuando las precipitaciones y la nubosidad persistente dominaron la escena meteorológica. El ingreso de aire más cálido favorecerá la recuperación de las temperaturas, propias de los primeros días del mes de noviembre.

Clima en Córdoba: jornada estable y con ascenso térmico

El clima en Córdoba mostrará este domingo una tendencia al ascenso térmico, producto del ingreso de un sistema de alta presión que estabilizará las condiciones atmosféricas. La presencia de nubosidad parcial no afectará la radiación solar, lo que permitirá un aumento sostenido de la temperatura hacia el mediodía y la tarde.

La sensación térmica será agradable, especialmente en zonas urbanas, donde el calor se hará más notorio a partir del mediodía. Las condiciones serán ideales para paseos, reuniones familiares o actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvias es nula.

Además, el viento norte contribuirá a mantener un ambiente cálido y ligeramente seco, sin generar ráfagas intensas ni variaciones bruscas de temperatura. Se espera que la noche se mantenga templada, con valores superiores a los 18°C, lo que anticipa el inicio de una semana con temperaturas más elevadas.

Cómo seguirá el clima durante los próximos días

Ascenso de temperatura: la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 29°C, en contraste con el clima fresco del sábado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el comienzo de la próxima semana continuará bajo condiciones estables y con temperaturas en ascenso. Para el lunes se prevé una mínima cercana a los 15°C y una máxima que podría superar los 30°C, acompañadas por cielo mayormente despejado.

El martes mantendría la misma tendencia, con un leve incremento térmico y posibles intervalos nubosos hacia la tarde, sin chances de lluvias. Hacia el miércoles, el viento norte seguirá predominando, sosteniendo un patrón cálido y seco típico de la primavera cordobesa.

Esta estabilidad atmosférica podría prolongarse hasta mediados de semana, consolidando un período de buen tiempo tras varios días de inestabilidad y precipitaciones.

Resumen del pronóstico del tiempo en Córdoba para el domingo 2 de noviembre

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 29°C

Probabilidad de lluvias: 0%

Vientos: del norte (N) a 4 km/h

Condición general: parcialmente nublado, templado a cálido

El clima en Córdoba ofrecerá un domingo con ascenso térmico, sin lluvias y con cielo parcialmente cubierto. La estabilidad y las temperaturas agradables marcarán una jornada ideal para disfrutar del aire libre, en un contexto de mejora progresiva que anticipa el regreso del calor propio de la temporada.