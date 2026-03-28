Anticipo: vuelven las máximas de verano al AMBA, ¿qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó los modelos térmicos para la primera semana de abril 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La región afectada por una instancia de anomalía de hasta 3° C, traccionará los registros del mercurio a máximas veraniegas. "Los pronósticos a mediano plazo indican un quiebre en la tendencia otoñal que veníamos experimentando en la mayor parte de marzo", señaló la meteoróloga Marina Fernández en Meteored.

Vuelven las máximas de verano al AMBA, ¿qué dice el pronóstico?

A pesar de las lluvias que demarcarán el pronóstico del tiempo el fin de semana en el AMBA, el SMN prevé jornadas con máximas por encima del promedio.

Durante el primer día de abril, el mercurio tocará hasta los 30° C, acompañando el foco cálido que se posicionará sobre el sector noreste de Argentina.

Escenario similar se replicará el jueves 2, aunque con chances de una desaceleración de hasta 4 grados menos.

Escenario atmosférico anómalo

La meteoróloga Marina Fernández caracterizó al inicio de abril como un escenario atmosférico anómalo, dado por el quiebre en la tendencia otoñal experimentada en marzo.

"A partir de este fin de semana, se observará un cambio significativo en la circulación atmosférica que interrumpirá el enfriamiento estacional", señaló.

Según los datos climatológicos oficiales para el periodo 1991-2020, las temperaturas medias de abril suelen rondar los 18 °C. Las mañanas comienzan a ser frescas, con mínima promedio para CABA de 14.1 °C, y las tardes son agradables, con máximas que, en condiciones normales, difícilmente superan los 25 °C de manera sostenida en el AMBA, panorama que no ocurre 2026.

"El aumento de la temperatura será progresivo pero firme por la advección de una masa de aire relativamente más cálida y húmeda, se extiende desde el norte del país hacia el sur del Litoral y norte de la región Pampeana, que incluye al AMBA", cerró Fernández.