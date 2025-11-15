Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

Las ciudades de Santa Fe y Rosario amanecieron bajo un cielo variable y sin precipitaciones, pero los modelos anticipan un giro brusco hacia la tarde-noche. Con máximas previstas entre 31° y 32°, el escenario se vuelve propicio para tormentas que podrían complicar actividades al aire libre.

En su pronóstico difundido en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advierte sobre condiciones inestables en el centro del país, aunque la atención debe estar puesta en la franja nocturna, cuando la probabilidad de tormentas trepa con fuerza en ambas ciudades.

A continuación, el detalle completo del clima en Santa Fe y Rosario para este sábado y el resto del fin de semana.

Santa Fe capital: calor durante el día y tormentas hacia la noche

De acuerdo al pronóstico del SMN para Santa Fe, el sábado arranca con nubosidad variable y 0% de probabilidades de lluvia por la mañana. La temperatura se mueve desde los 18° hacia un pico de 31° en la tarde.

Durante la tarde, seguirá el calor, con una chance de tormentas aisladas de entre 0% y 10%; mientras que el momento crítico llegará por la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones sube a 40%–70%, con lluvias y actividad eléctrica. Las mínimas rondarán los 23°.

Pronóstico de Santa Fe.

El domingo la inestabilidad persiste, con 10–40% de probabilidad de lluvias, mientras que el lunes llega el alivio: cielo despejado y temperaturas más bajas.

Rosario: la peor inestabilidad se espera después del atardecer

En Rosario, el patrón es similar, pero con un incremento más fuerte en la intensidad de las tormentas. Por la mañana, el SMN anticipa un cielo nublado, con 0% de precipitaciones y una mínima de 18°. Hacia la tarde, la máxima trepará hasta los 32°, con una leve chance de lluvia (0–10%). Desde la noche rige el alerta por tormentas (con una probabilidad del 70% al 100%), con núcleos fuertes y posible caída de agua abundante en poco tiempo.

Pronóstico de Rosario.

La ciudad de la bandera también mantiene condiciones inestables durante el domingo (10–40%), mientras que el lunes llega el descenso térmico, con una mínima de 12° y cielo despejado.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima durante el fin de semana?

Santa Fe y Rosario comparten un patrón similar: jornada sofocante el sábado, tormentas fuertes por la noche y un domingo todavía gris, aunque con menor riesgo de fenómenos severos. El lunes marca el final del episodio de calor, con amaneceres más frescos y tardes moderadas.