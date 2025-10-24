ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 24 de octubre de 2025

Hoy, viernes 24 de octubre, Rosario y Santa Fe afrontan una jornada con alta probabilidad de tormentas y lluvias persistentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las ciudades de Santa Fe y Rosario proyectan una misma tendencia: viernes cargado de lluvias y tormentas, con probabilidades de precipitación altas durante buena parte del día y temperaturas máximas en torno a los 21–23°. Es un episodio típico de primavera, pero con riesgo de precipitaciones intensas en cortos períodos y ráfagas que pueden complicar el tránsito y el normal funcionamiento de comercios y servicios públicos.

Para el sábado 25, el pronóstico muestra un alivio relativo en Rosario, con reducción de la inestabilidad y temperaturas que bajan un poco; mientras que la jornada en la capital provincial puede presentar aún episodios de tormenta intermitentes y temperaturas que trepan hasta mediados de los 20°. Ante la variabilidad horaria, los vecinos deben mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la ciudad de Santa Fe, el pronóstico del SMN anuncia alta inestabilidad para el viernes 24, con probabilidades de tormenta que se mantienen altas en varias franjas del día y una máxima cercana a 22°.

Pronóstico de Santa Fe.

Durante el sábado 25, la inestabilidad puede persistir por momentos —incluso con chance de tormentas fuertes— y las temperaturas podrían elevarse hasta 26°, especialmente durante el día, lo que representa mayor potencial de chaparrones de fuerte intensidad en cortos períodos y ráfagas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

El pronóstico para Rosario indica que el viernes 24 será mayormente lluvioso, con alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana, tarde y noche. La máxima estimada ronda los 23° y la mínima los 21°, por lo que las lluvias caerán con temperatura templada pero con sensación de humedad elevada.

Pronóstico de Rosario.

Para el sábado 25 se prevé una mejora progresiva: chubascos aislados por la mañana y tendencia a cielos más abiertos hacia la tarde-noche, con descenso térmico entre los 16° y 22°, según franjas horarias.

Las recomendaciones del SMN para el clima del viernes