ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

Santa Fe y Rosario tendrán un sábado con marcada inestabilidad.

Santa Fe y Rosario tendrán un sábado con marcada inestabilidad, con un escenario de chaparrones aislados y tormentas que podrían venir acompañadas de viento. Las temperaturas máximas estarán alrededor de 21° y las mínimas en torno a 15°, pero la sensación será más fresca por el aumento del viento.

El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región indican probabilidades significativas de lluvia en la tarde/noche; aunque el riesgo disminuye para el domingo, cuando aparece un respiro con cielo mayormente soleado, aunque conviene seguir las actualizaciones oficiales del organismo climático.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este sábado

Para hoy sábado 27, la mañana arrancará con inestabilidad moderada en algunas zonas de ambas ciudades, pero será a partir de la tarde cuando se concentran las mayores probabilidades de precipitación. Durante la mañana y la noche, las chances aumentan, lo que implica que los chaparrones y tormentas, si se forman, lo harán con mayor intensidad.

En ese sentido, es necesario planificar actividades al aire libre hasta la tarde y, si tenés compromisos nocturnos, llevá abrigo y paraguas. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y de corta duración.

Pronóstico de Santa Fe.

Respecto al viento, el SMN anticipa ráfagas que pueden superar los 50 km/h, por lo que la combinación lluvia y viento puede generar árboles caídos, voladura de correspondencia o caída de ramas.

Las máximas previstas: Rosario, alrededor de 20°; y Santa Fe, cerca de 21°. En ambas ciudades, las mínimas rondarán los 15°.

Pronóstico de Rosario.

Frente a este clima, el SMN recomienda asegurar objetos sueltos en balcones y patios, mantener precaución al conducir por rutas o calles anegadas y evitar lugares bajos ante intensidad de lluvia. Si sufrís cortes de luz, reportalo a la compañía, y mantené linterna y batería a mano.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo siguen las lluvias en Santa Fe y Rosario?

El pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025 muestra una mejora: cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia reducida, lo que sugiere que la inestabilidad será de paso. Estas condiciones climáticas son típicas en primavera, con frentes fríos y masas de aire cálido se crucen y provoquen tormentas vespertinas aisladas.

En ese sentido, es recomendable estar atento a las aletas del SMN sobre cambios rápidos en las condiciones climáticas que pueden afectar la región, especialmente al estar anunciadas tormentas fuertes con ráfagas para gran parte de este fin de semana.