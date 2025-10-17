ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 17 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y tormentas aisladas en Santa Fe y Rosario durante este viernes.

El clima vuelve a jugar un papel protagonista en la provincia de Santa Fe. Mientras Rosario se prepara para una jornada gris y húmeda, la capital provincial enfrenta probabilidades de tormentas aisladas con actividad eléctrica durante la tarde del viernes.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de masa de aire anticipa un alivio para el sábado y domingo, con sol y máximas que rondarán los 25°.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este viernes

En Rosario, el SMN prevé una temperatura máxima de 23° y mínima de 19°, con nubosidad variable y probabilidades de lluvia de hasta un 40% en horas de la tarde. El viento soplará del sudeste, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que puede generar sensación térmica más baja hacia la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe, por otro lado, tendrá una jornada más inestable: tormentas aisladas y chaparrones intermitentes durante la tarde, con una máxima que trepará a los 26°. Las ráfagas también alcanzarán los 50 km/h, lo que sugiere precaución para quienes circulen por rutas o zonas abiertas.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima este fin de semana?

Luego del el frente de tormenta, el sábado 18 de octubre se perfila como un día soleado y agradable. En Rosario, el termómetro marcará entre 11° y 25°; mientras que oscilará entre 12° y 26° en Santa Fe. Sin lluvias a la vista, el fin de semana será ideal para actividades al aire libre, luego de un viernes con clima cambiante.

El domingo 19 de octubre, en el que será conmemorado el Día de la Madre, continuará con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas similares. La humedad persistirá, pero sin riesgos de tormentas.

Las recomendaciones para el clima del viernes, según el SMN

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: