Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El calor se despide este martes con tormentas en el sur y centro de Santa Fe.

El calor se hace sentir en el centro de la provincia de Santa Fe. Con máximas que rozarán los 30 grados, tanto en la capital provincial como en Rosario, este martes 11 de noviembre promete ser una jornada agobiante que podría cerrar con lluvias intensas y actividad eléctrica. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el miércoles, cuando finalmente se espera un leve descenso de la temperatura.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de tiempo estará marcado por el ingreso de un frente frío desde el sur, que traerá tormentas aisladas y ráfagas de viento. A partir del jueves, las condiciones mejorarían con temperaturas más agradables y cielos despejados.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario y Santa Fe para este martes

En la ciudad de la bandera, se espera una máxima de 29° y una mínima de 15°, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y tarde. Hacia la noche, las probabilidades de lluvia aumentan drásticamente, con entre 40 y 70 % de chances de tormentas, acompañadas por vientos moderados del norte que podrían rotar al sur.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe capital, el escenario es similar, pero con un grado más de calor: 30° de máxima y 16° de mínima. El SMN prevé condiciones de inestabilidad desde la tarde y lluvias más generalizadas durante la noche, con posible actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Pronóstico de Rosario.

Recomendaciones para este martes de calor y tormentas en Santa Fe y Rosario

Durante el día: calor intenso y humedad alta

Evitá la exposición directa al sol entre las 11 y las 16 . Las sensaciones térmicas pueden superar los 33°.

. Las sensaciones térmicas pueden superar los 33°. Hidratate de manera constante , incluso si no tenés sed. Preferí agua o bebidas con sales minerales.

, incluso si no tenés sed. Preferí agua o bebidas con sales minerales. Ropa liviana y clara , de algodón o lino, y calzado ventilado.

, de algodón o lino, y calzado ventilado. Cuidá a los adultos mayores, niños y mascotas , los más vulnerables ante golpes de calor.

, los más vulnerables ante golpes de calor. Reducí la actividad física al aire libre en las horas más calurosas.

A la tarde-noche: llega la inestabilidad

Tené a mano paraguas o piloto liviano: el SMN prevé lluvias y posibles tormentas fuertes entre la tarde y la noche.

el SMN prevé lluvias y posibles tormentas fuertes entre la tarde y la noche. Desenchufá equipos eléctricos sensibles si se anuncian descargas eléctricas.

sensibles si se anuncian descargas eléctricas. Evitá circular por calles anegadas y no te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas.

y no te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas. Revisá el estado de techos y canaletas, especialmente si vivís en zonas propensas a lluvias intensas.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del martes y miércoles?

El miércoles 12 traerá un respiro: las máximas descenderán a 27° en Rosario y 26° en Santa Fe, con mínimas que rondarán los 13° y 16°, respectivamente. Si bien el calor dará tregua, el cielo se mantendrá mayormente nublado y con chances de precipitaciones aisladas en la capital provincial durante la mañana.

Los vientos del sur contribuirán a una sensación térmica más baja, marcando el fin de la breve ola cálida que afectó la región desde el fin de semana.

Para el jueves 13, el pronóstico del SMN anticipa el regreso del sol y temperaturas más equilibradas. En Rosario, el termómetro oscilará entre 14° y 29°, mientras que en Santa Fe los valores estarán entre 17° y 29°. Será una jornada ideal para actividades al aire libre antes del próximo frente cálido previsto para el fin de semana.