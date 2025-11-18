ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 18 de noviembre de 2025

El calor vuelve a sentirse con fuerza en la región centro del país.

El calor vuelve a sentirse con fuerza en la región centro del país. Santa Fe y Rosario amanecieron este martes 18 de noviembre con cielo despejado y una tendencia térmica ascendente que se mantendrá durante toda la jornada.

De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no habrá respiro hasta, al menos, el jueves, cuando podrían llegar lluvias y tormentas aisladas.

En ese sentido, el organismo climático ya anticipó que noviembre será un mes marcado por “temperaturas por encima de lo normal” en gran parte del Litoral. En Rosario, la máxima estimada para hoy llega a 31°, mientras que en Santa Fe capital podría trepar hasta los 32°. Sin embargo, lo más preocupante es la continuidad del calor y la falta de precipitaciones inmediatas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe capital para este martes

Para la capital provincial, el martes presenta condiciones casi calcadas: mínima de 14°, máxima de 32° y 0% de chances de lluvia. El miércoles 19 subirá un grado más la temperatura, pero las condiciones seguirán estables, sin nubosidad relevante.

Recién el jueves 20 podría producirse un cambio de tendencia, aunque con menor probabilidad de tormentas que en Rosario. La capital provincial podría alcanzar los 33° antes de la llegada del frente húmedo que traería inestabilidad hacia la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

De acuerdo al pronóstico, la ciudad del sur provincial tendrá un martes estable, con temperaturas que oscilarán entre los 15° de mínima y los 31° de máxima. No se esperan lluvias ni variaciones bruscas. El viento será leve del sector norte, aportando aún más humedad y sensación térmica.

La situación se mantendrá el miércoles 19 con idénticos valores, pero el jueves 20 llegarían las primeras tormentas, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70% durante la tarde y noche. De confirmarse, sería el primer alivio después de varios días de calor sostenido.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo sigue el calor extremo en Santa Fe y en Rosario?

Si bien todavía no hay un aviso oficial del SMN, el comportamiento de la semana sugiere condiciones propicias para una alerta por altas temperaturas. El fenómeno se suma a un patrón nacional marcado por extremos térmicos y tormentas intensas.

En ese sentido, el SMN advierte que la inestabilidad podría llegar recién el jueves, con algunas tormentas localmente fuertes en Santa Fe y algunas lluvias por la mañana en Rosario. De todos modos, es recomendable seguir las actualizaciones del organismo climático en caso de organizar actividades al aire libre.