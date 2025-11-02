A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo del domingo 2 de noviembre de 2025

El domingo 2 de noviembre de 2025 tendrá probabilidad de lluvias en Santa Fe y Rosario.

El mapa del fin de semana muestra lo que ya sospechábamos desde el sábado: la estabilidad cede y la atmósfera se carga. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe y Rosario marcan máximas templadas, cerca de 27–29°, y mínimas frescas, pero sobre todo una tendencia clara: la probabilidad de precipitación sube durante el domingo.

No hay certezas absolutas cuando se habla de lluvias localizadas, pero el pronóstico del SMN permite trazar un panorama: la mañana del domingo se presenta con baja probabilidad de lluvias; la tarde comienza a mostrar brotes de inestabilidad (probabilidades alrededor del 10%) y la noche concentra la mayor chance de precipitaciones (hasta 40%). A continuación, el detalle por ciudad y recomendaciones prácticas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

Temperaturas previstas: mínima de 15°, máxima de 29°.

mínima de 15°, máxima de 29°. Probabilidad de lluvia: sube desde la tarde (10%) y alcanza su pico por la noche (40%).

sube desde la tarde (10%) y alcanza su pico por la noche (40%). Horario crítico: si tenés planes entre las 18 y la medianoche, aumentan las chances de chaparrones y cortos períodos de lluvia. La mañana y el mediodía se mantienen mayormente secos.

si tenés planes entre las 18 y la medianoche, aumentan las chances de chaparrones y cortos períodos de lluvia. La mañana y el mediodía se mantienen mayormente secos. Consejo: reprogramá actividades al aire libre para la mañana o temprano de la tarde; si debés salir por la noche, llevá paraguas y una capa liviana. Las temperaturas siguen siendo agradables, pero la humedad puede sentirse más intensa.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

Temperaturas previstas: mínima de 13°, máxima de 27°.

mínima de 13°, máxima de 27°. Probabilidad de lluvia: baja por la mañana, alrededor del 10% por la tarde, y picos del 10–40% hacia la noche.

baja por la mañana, alrededor del 10% por la tarde, y picos del 10–40% hacia la noche. Horario crítico: la franja 19:00–23:59 aparece como la más susceptible a chaparrones y lluvias intermitentes. Durante la tarde hay chance de intervalos nublados con lloviznas aisladas.

la franja 19:00–23:59 aparece como la más susceptible a chaparrones y lluvias intermitentes. Durante la tarde hay chance de intervalos nublados con lloviznas aisladas. Consejo: si pensás visitar la costanera o salir a cenar en terraza, reservá alternativa techada o chequeá pronósticos actualizados antes de salir; el transporte nocturno puede verse afectado por cortes temporarios o baja visibilidad.

Pronóstico de Rosario.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Santa Fe y Rosario?

El aumento de probabilidad de lluvias responde a la típica dinámica primaveral del área del Litoral: aire templado y húmedo en la superficie que, al interactuar con corrientes más frías en altura, genera nubosidad de crecimiento diurno y chaparrones nocturnos locales.

Es un patrón que los pronósticos suelen mostrar como “baja-moderada” en probabilidad durante 24–48 horas, y que puede disparar precipitaciones puntuales que no necesariamente abarcan toda la ciudad. Para decisiones importantes, conviene verificar actualizaciones del SMN.