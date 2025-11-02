A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo del domingo 2 de noviembre de 2025

El mapa del fin de semana muestra lo que ya sospechábamos desde el sábado: la estabilidad cede y la atmósfera se carga. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Santa Fe y Rosario marcan máximas templadas, cerca de 27–29°, y mínimas frescas, pero sobre todo una tendencia clara: la probabilidad de precipitación sube durante el domingo.
No hay certezas absolutas cuando se habla de lluvias localizadas, pero el pronóstico del SMN permite trazar un panorama: la mañana del domingo se presenta con baja probabilidad de lluvias; la tarde comienza a mostrar brotes de inestabilidad (probabilidades alrededor del 10%) y la noche concentra la mayor chance de precipitaciones (hasta 40%). A continuación, el detalle por ciudad y recomendaciones prácticas.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo
- Temperaturas previstas: mínima de 15°, máxima de 29°.
- Probabilidad de lluvia: sube desde la tarde (10%) y alcanza su pico por la noche (40%).
- Horario crítico: si tenés planes entre las 18 y la medianoche, aumentan las chances de chaparrones y cortos períodos de lluvia. La mañana y el mediodía se mantienen mayormente secos.
- Consejo: reprogramá actividades al aire libre para la mañana o temprano de la tarde; si debés salir por la noche, llevá paraguas y una capa liviana. Las temperaturas siguen siendo agradables, pero la humedad puede sentirse más intensa.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo
- Temperaturas previstas: mínima de 13°, máxima de 27°.
- Probabilidad de lluvia: baja por la mañana, alrededor del 10% por la tarde, y picos del 10–40% hacia la noche.
- Horario crítico: la franja 19:00–23:59 aparece como la más susceptible a chaparrones y lluvias intermitentes. Durante la tarde hay chance de intervalos nublados con lloviznas aisladas.
- Consejo: si pensás visitar la costanera o salir a cenar en terraza, reservá alternativa techada o chequeá pronósticos actualizados antes de salir; el transporte nocturno puede verse afectado por cortes temporarios o baja visibilidad.
¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Santa Fe y Rosario?
El aumento de probabilidad de lluvias responde a la típica dinámica primaveral del área del Litoral: aire templado y húmedo en la superficie que, al interactuar con corrientes más frías en altura, genera nubosidad de crecimiento diurno y chaparrones nocturnos locales.
Es un patrón que los pronósticos suelen mostrar como “baja-moderada” en probabilidad durante 24–48 horas, y que puede disparar precipitaciones puntuales que no necesariamente abarcan toda la ciudad. Para decisiones importantes, conviene verificar actualizaciones del SMN.