A qué hora llueve en Rosario: el pronóstico del tiempo en Santa Fe hoy, sábado 16 de agosto de 2025

Llegan las lluvias a Rosario y Santa Fe para la jornada de este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este sábado 16 de agosto la jornada en Santa Fe y Rosario empieza fría y despejada, con temperaturas alrededor de los seis grados durante la madrugada y una mañana con nubosidad variable que subirá hasta unos diez grados.

A simple vista, parece un día sin sobresaltos, pero el pronóstico extendido a 14 días indica que podrían aparecer lluvias aisladas en distintos momentos del día, de acuerdo al SMN.

Este contraste entre el cielo limpio de la mañana y la potencial incertidumbre por la tarde obliga a planificar cada salida con prudencia. No se trata de alarma climática, pero sí de anticiparse para evitar un inconveniente innecesario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este sábado

Entre las 7 y las 12, el clima en ambas ciudades se mantendrá frío pero estable, sin registros de precipitaciones. Aprovechá este tramo para actividades al aire libre, trámites o reuniones sin riesgo climático.

Hacia la tarde, podrías encarar lluvias leves o esquivas en el área, según anticipó el SMN. En ese sentido, será necesario llevar paraguas o impermeable liviano puede salvar del aguacero inesperado.

Pronóstico de Santa Fe.

Después de las posibles lluvias vespertinas, el pronóstico indica que el clima volverá a estabilizarse hacia la noche. El cielo podría mantenerse nublado o parcialmente nublado, y la temperatura caerá con prudencia.

Agosto, con sus días de frío seco y noches estrelladas, es un mes que exige intuición y práctica: entre mitades de otoño tardío e inviernos incompletos, cada ráfaga de viento avisa que el frío tiene protagonismo. En Rosario, las lluvias son más frecuentes durante los sectores estivales; incluso en agosto, el promedio de lluvias es bajo (unos 3 a 4 días por mes).

Pronóstico de Rosario.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Santa Fe y Rosario?

El patrón se repite en ambas ciudades: un sábado 16 con chances de tormenta pasajera, domingo 17 despejado, más inestabilidad el lunes 18, y una clara tendencia hacia mejor clima a partir del martes 19, con miércoles 20 soleado asegurado.

Recomendaciones del SMN para las tormentas del sábado