El consumo en Santa Fe no repunta: casi la mitad de los comercios perdieron contra la inflación

La crisis desatada por las medidas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundiza la caída del consumo en todo el país. En ese contexto, las ventas minoristas en la ciudad de Santa Fe experimentaron un panorama dispar durante julio de 2025, con una preocupante disminución en términos reales de las ventas: un 48,4% de los comercios relevados no logró igualar o superar el índice de inflación interanual.

Un reciente informe del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (Dies) reveló que el 51% de los encuestados manifestó haber logrado acompañar ese incremento. El modelo de ajuste establecido por el jefe de Estado y replicado por el gobernador Maximiliano Pullaro castigan el poder adquisitivo de los santafesinos.

Los datos reflejan un panorama complejo para el sector comercial, con una inflación acumulada del 39,4% en los últimos doce meses que continúa afectando la dinámica de ventas. Al analizar las facturaciones nominales, sólo un 22,6% de los comercios relevados informó un crecimiento que superó el índice de precios al consumidor, mientras que un 29% apenas logró igualarlo.

Entre los comentarios destacados en el texto, algunos comerciantes destacaron que “el cobro del aguinaldo activó un poco las ventas, pero sin alterar demasiado la tendencia general”. Otros señalaron que “se continúa observando un poder adquisitivo limitado por parte de los consumidores”, mientras que las promociones y descuentos siguen siendo el motor principal para atraer compradores.

En comparación con junio de 2025, la facturación mostró una variación más acotada: el 80,6% de los comercios declaró incrementos de hasta un 3%, un 10,7% registró subas superiores al 3%, y sólo un 8,7% logró un aumento mayor al 10%. Esto refleja una recuperación moderada a nivel mensual.

Respecto a julio de 2024, un 48,4% de los comercios relevados reportó un incremento en la facturación superior al 30%. Además, un 29% obtuvo un aumento entre el 31% y el 40%, mientras que un 22,6% destacó incrementos por encima del 40%. Estos números indican que casi la totalidad del sector experimentó un crecimiento nominal en sus ventas, aunque la inflación acumulada del 39,4% sigue siendo un factor clave para analizar el verdadero rendimiento.

Caída de ventas minoristas en Santa Fe: situación económica y perspectivas

En relación con la pregunta sobre cómo cambió al cantidad de personas que ingresan a los locales comparándolo con el mes anterior, el informe señala que el 16,1% respondió que ingresaron menos clientes, mientras que el 51,6% afirmó que se mantuvo. El 32,3% afirmó que entraron más personas a su local comercial. Desde el sector destacan que esta leve mejora responde más a acciones comerciales —como cuotas sin interés, descuentos y promociones agresivas— que a una verdadera recuperación del poder de compra de la población.

En cuanto a la situación económica actual de las empresas, el 32,3% manifestó haber mejorado en relación al año anterior, mientras que el 48,4% sostuvo que se mantuvo estable y un 19,4% reconoció un empeoramiento. De cara al 2026, las expectativas son mayormente positivas: el 54,8% de los comerciantes esperan una mejora en su situación, el 32,3% prevé que se mantendrá igual y sólo el 12,9% anticipa un declive comercial.

Sobre el clima para las inversiones, el panorama es más incierto: el 38,7% no sabe si es un buen momento para invertir, el 32,3% considera que no lo es y un 29% opina que sí. Finalmente, en cuanto a la circulación de personas en los comercios comparado con el mes anterior, el 51,6% señaló que la cantidad de gente fue más o menos la misma, el 32,3% percibió un leve aumento y un 16,1% notó una disminución.