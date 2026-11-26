La inscripción a las Becas Progresar Formación Profesional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entra en su etapa final y hay una fecha clave para quienes buscan capacitarse en un oficio y recibir un acompañamiento económico del Estado. Quiénes pueden anotarse, cuáles son las condiciones para acceder y cómo se realiza el pago.

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El programa está destinado a jóvenes que quieran realizar cursos de formación profesional o trayectos formativos vinculados con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La iniciativa busca fortalecer las oportunidades de capacitación y facilitar la inserción laboral a través de conocimientos y herramientas para distintos sectores productivos.

Progresar Formación Profesional: ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse?

La convocatoria para acceder a la beca Progresar Formación Profesional comenzó el 27 de abril y finalizará este viernes 27 de noviembre de 2026. Por eso, quienes todavía no completaron el trámite tienen tiempo hasta esa fecha para presentar su solicitud.

A diferencia de otras líneas del programa, esta modalidad está pensada para quienes buscan aprender un oficio o incorporar nuevas competencias laborales mediante una capacitación específica. Los cursos deben depender del INET y formar parte de la oferta habilitada para esta línea de becas.

Es importante tener en cuenta que las otras modalidades de Progresar tienen calendarios diferentes: las inscripciones para Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya finalizaron.

Quiénes pueden acceder a la beca Progresar y cuáles son los requisitos

Para solicitar el beneficio, es necesario tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento de la inscripción. Sin embargo, las personas que tienen un empleo no registrado pueden acceder hasta los 35 años, mientras que también se contemplan ampliaciones de edad para determinados grupos priorizados.

En cuanto a la nacionalidad, pueden postularse argentinos nativos o naturalizados y extranjeros que acrediten al menos dos años de residencia legal en el país. En todos los casos, es obligatorio contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Otro requisito central está relacionado con los ingresos. La suma mensual no puede superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, la persona solicitante debe estar realizando un curso de formación profesional o trayecto formativo dependiente del INET.

Cuánto paga Progresar Formación Profesional y cómo se cobra

El monto de la beca es establecido por la Secretaría de Educación. El pago se realiza mensualmente y está vinculado con la duración del curso o trayecto formativo en el que se inscribió el estudiante, de acuerdo con la información proporcionada por la institución educativa.

La liquidación está a cargo de la Secretaría de Educación, mientras que ANSES es el organismo responsable de realizar los pagos. El esquema contempla una acreditación inicial del 80% del beneficio y una retención del 20% restante.

Ese porcentaje retenido se abona cuando la institución educativa certifica que el estudiante finalizó el curso correspondiente. De esta manera, el cobro completo está sujeto al cumplimiento de la trayectoria formativa.

El pago mensual contempla una retención que se libera al finalizar el curso.

Cómo se evalúa la inscripción a Progresar

La selección de los postulantes contempla dos instancias. La primera es una evaluación socioeconómica realizada a través de ANSES, organismo que consulta los ingresos registrados en sus bases de datos.

La segunda etapa corresponde a la evaluación académica. En este caso, las instituciones educativas informan la situación de los estudiantes mediante la plataforma Progresar.

Una vez finalizados ambos controles, se analiza la información y se publica el resultado de la postulación en la plataforma oficial. Por eso, después de completar la inscripción es fundamental revisar las notificaciones y mantener actualizada la documentación requerida.

Por qué pueden rechazar o quitar una beca Progresar

Superar el límite de ingresos permitido, recibir otra beca educativa de la Secretaría de Educación o haber finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura son algunos de los motivos por los que pueden rechazar una solicitud.

También puede producirse el cese del beneficio si el estudiante pierde la regularidad académica, abandona el curso, renuncia a la beca o incumple las obligaciones del reglamento.

Otro motivo que puede provocar la baja es no registrar movimientos en la cuenta bancaria destinada al cobro durante cuatro meses consecutivos. Además, proporcionar información falsa u omitir datos durante el proceso de selección puede derivar en la pérdida del beneficio.