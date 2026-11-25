La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a diciembre de 2026. Las acreditaciones comenzarán el miércoles 9 y se extenderán hasta el martes 22, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares.

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Además, los beneficiarios percibirán una actualización del 2,2% en sus ingresos, en línea con la fórmula de movilidad que establece incrementos mensuales vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, la prestación alcanzará los $163.122 por hijo, aunque el importe depositado mensualmente será inferior debido a la retención del 20% que aplica el organismo previsional.

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AUH de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2026

El cronograma de acreditaciones para los titulares de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: miércoles 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 9: martes 22 de diciembre.

Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en diciembre de 2026

Con la aplicación del incremento previsto para el último mes del año, el monto total de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $163.122, mientras que la prestación por hijo con discapacidad se ubicará en aproximadamente $530.982.

Sin embargo, la ANSES deposita mensualmente el 80% del valor de la asignación y retiene el 20% restante, que puede solicitarse mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos correspondientes.

Así, los titulares de la prestación cobrarán alrededor de $130.498 por hijo, mientras que quienes perciban la asignación por discapacidad recibirán aproximadamente $424.786. La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido mediante el Decreto 274/2024, que contempla ajustes mensuales en función de la inflación.

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ANSES: cuáles son los requisitos para acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias en situación de vulnerabilidad económica, entre ellas personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y empleados de casas particulares. Para acceder a la prestación, los solicitantes deben residir en la Argentina y contar con la documentación que acredite el vínculo familiar. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia mínima de dos años en el país.

Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, aunque no existe límite de edad cuando tienen una discapacidad.