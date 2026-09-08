¿Sabés por qué algunas personas se alejan sin aviso? La psicología tiene la respuesta

¿Alguna vez notaste que alguien cercano se distanció de golpe sin que hubiera una razón clara? Más común de lo que parece, este comportamiento desconcierta y genera dudas sobre la confianza o el valor de esas relaciones. Sin embargo, la psicología ofrece respuestas que pueden ayudarte a entender este fenómeno.

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Expertos en psicología coinciden en que quienes se alejan sin motivo aparente suelen reflejar inseguridades profundas. Ana Ramírez Murillo, psicóloga clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó que esta conducta a menudo tiene raíces en la infancia, especialmente en casos donde los padres fueron emocionalmente distantes o brindaron poco afecto. Esto provoca que, de adultos, esas personas no sepan cómo dar ni recibir amor.

Heridas de la infancia y distancia emocional: qué hay detrás del distanciamiento repentino

Ramírez añadió que, aunque estas personas forman vínculos muy fuertes, también han experimentado rupturas dolorosas que marcan sus futuras relaciones. Por eso, muchas veces prefieren mantener distancia o no confiar plenamente para evitar sufrir nuevamente.

Además, alejarse sin razón puede ser un síntoma de baja autoestima. “Estos individuos consideran que no merecen amor ni son valiosos”, indicó la especialista. Por eso optan por distanciarse antes que enfrentar posibles rechazos o decepciones.

El distanciamiento sin motivo suele reflejar inseguridades profundas y miedos.

Otros estudios psicológicos señalan que este hábito también puede estar ligado a inmadurez emocional, falta de empatía o una tendencia a cerrarse cuando la relación comienza a volverse más íntima. En definitiva, es una forma de protección frente al miedo al dolor o al abandono.

Es posible volver a confiar: cómo sanar las barreras emocionales que nos alejan

A pesar de estas dificultades, la buena noticia es que quienes adoptan esta conducta pueden mejorar si buscan ayuda profesional. Mantener vínculos sanos es fundamental para el bienestar emocional, y con el acompañamiento adecuado es posible aprender a confiar y abrirse nuevamente.

Si te sentís identificado con esta situación, no estás solo. Millones atraviesan este mismo proceso y pueden encontrar caminos para fortalecer sus relaciones y superar esas barreras emocionales que los alejan de quienes realmente les aportan bienestar.

La baja autoestima hace que algunos prefieran huir antes que arriesgarse.

Consejos para poner en práctica si alguien se alejó de vos

Si estás del otro lado, lo primero es no tomarlo como un ataque personal. Esta conducta habla más de la otra persona que de vos. Intentá abrir un canal de comunicación sincero, pero sin presiones. Un mensaje tranquilo puede ser suficiente. Si no responde, respetá su espacio. Forzar solo genera más distancia.

Poné límites saludables para cuidar tu bienestar. No está mal priorizarte y decidir hasta dónde querés estar disponible. Si te reconocés en el rol de quien se aleja, el primer paso es tomar conciencia. Buscar terapia puede ser la herramienta más transformadora para romper con ese ciclo y aprender a construir vínculos más sanos.