Hay personas que, frente a cambios inesperados, problemas laborales o rupturas de planes, parecen mantener la calma y buscar soluciones con rapidez. Desde afuera, esa actitud suele confundirse con conformismo o falta de ambición, pero la psicología propone otra mirada: esa capacidad es la manifestación de la resiliencia y de la flexibilidad psicológica.

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Lejos de resignarse, estas personas saben modificar su respuesta cuando las circunstancias cambian, sin perder de vista lo que realmente valoran. La flexibilidad psicológica se define como la habilidad para seguir persiguiendo objetivos importantes, incluso cuando surgen pensamientos o emociones desagradables.

La habilidad clave de las personas que no se frustran ante los problemas

Un estudio reciente analizó esta capacidad en diferentes grupos y halló que la flexibilidad psicológica está relacionada con mayor bienestar, mejor regulación emocional, mayor resiliencia y un mejor desempeño en la vida diaria.

Las personas flexibles no reaccionan siempre igual: si una estrategia no funciona, prueban otra; si un plan es inviable, lo modifican; y si deben esperar ante la incertidumbre, lo aceptan temporalmente. Esta capacidad es vital cuando la realidad no coincide con las expectativas, ya que permite evaluar opciones y elegir la mejor respuesta sin intentar imponer el propio deseo al mundo.

¿Se nace o se hace? El secreto para entrenar la capacidad de adaptación

Durante mucho tiempo, la resiliencia se vio como un rasgo innato, pero hoy se sabe que es una habilidad que se puede aprender y fortalecer. La experiencia, el aprendizaje, las técnicas para manejar el estrés y el apoyo social influyen en cómo cada persona responde a los cambios.

Así, alguien que ahora tiene dificultades para adaptarse no está condenado a esa reacción para siempre, sino que puede desarrollar nuevas formas de afrontar las adversidades.

La flexibilidad psicológica permite modificar la respuesta cuando cambian las circunstancias.

Por qué adaptarse a todo no siempre es una buena señal

Sin embargo, adaptarse a todo no siempre es saludable. La flexibilidad también implica reconocer cuándo es necesario actuar para cambiar lo que sí depende de uno, aunque eso sea incómodo. En palabras simples, una persona resiliente puede decir “acepto que esto pasó” y al mismo tiempo decidir “voy a hacer algo para modificar lo que puedo”.

En definitiva, adaptarse no significa desaparecer dentro de las circunstancias, sino encontrar la mejor respuesta posible para seguir adelante con los propios valores intactos.

La resiliencia no es innata, se aprende y se fortalece.

Como dijo Morgan Freeman sobre el perdón: “No es para la otra persona, es para ti, para poder liberarte de esa carga y seguir adelante”. Esta idea refleja muy bien la esencia de la resiliencia y la flexibilidad psicológica.

En otro ámbito, el piloto de Eurofighter Juan Bengoechea comentó sobre su profesión: “Es complicado saber que hay alguna persona que está muy preocupada por ti”, mostrando cómo la adaptación también implica manejar la presión y la incertidumbre.

Por último, el escritor Stephen King, con su habitual sinceridad, definió su obra como “el equivalente literario a un Big Mac con muchas patatas fritas”, recordándonos que la autenticidad y la honestidad también forman parte de la flexibilidad para aceptar quiénes somos y cómo enfrentamos la vida.