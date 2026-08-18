No es pérdida de memoria: la conmovedora razón por la que los adultos mayores cuentan los mismos recuerdos, según la psicología

Cuando una persona mayor de 75 años repite las mismas anécdotas, como la historia del compañero de guerra o el primer coche, no significa que esté perdiendo la memoria. La psicología denomina a este fenómeno como "revisión de vida", un proceso donde la persona selecciona qué versión de sí misma quiere conservar y transmitir.

Este hábito de contar una y otra vez ciertas historias no implica estar anclado en el pasado. Por el contrario, según la teoría introducida en la década de 1960 por el psiquiatra Robert Butler, mirar hacia atrás permite ordenar décadas de experiencias, decisiones y pérdidas, generando aceptación y coherencia, e incluso una especie de sabiduría.

Butler señalaba que este proceso no es simplemente una repetición, sino un trabajo profundo de reflexión sobre lo vivido. Así, la revisión de vida funciona como una especie de edición final, donde el adulto mayor decide qué recuerdos conservar y cuáles dejar de lado, construyendo la narrativa que definirá su legado.

El "pico de reminiscencia" y la construcción de la identidad

Un dato curioso es que las personas mayores suelen tener alrededor de 10 historias clave que repiten constantemente, mientras que el resto de sus experiencias pasan desapercibidas. Esto se explica por el fenómeno conocido como "pico de reminiscencia", que concentra los recuerdos más intensos entre los 10 y los 30 años, una etapa en la que se viven hitos fundamentales como el primer trabajo, los primeros amores y la independencia.

Investigadores de la Universidad Queen's confirmaron que el 87% de las historias repetidas por los adultos mayores provienen de ese período vital, donde se forja la identidad personal. Estas experiencias son las que moldean quiénes son y cómo quieren ser recordados.

El psicólogo Jeffrey Webster creó una escala para medir la reminiscencia y destacó que estas historias cumplen dos funciones esenciales: reafirmar la identidad y transmitir enseñanzas. Al contar una hazaña, el mensaje que se comunica es "Fui valiente. Recuérdenme así". Lo importante no es el dato exacto, sino el valor simbólico y la identidad que se transmite.

Además, la selección de relatos no es aleatoria ni igual para todos los oyentes. Según la investigación, el narrador adapta las historias según quién lo escucha, como si entregara un legado valioso. Con el tiempo, estas anécdotas se vuelven parte del patrimonio familiar, replicadas y preservadas por las generaciones más jóvenes.

El 87% de las historias vienen del período entre los 10 y los 30 años.

Cómo distinguir la reminiscencia de la demencia

Es fundamental diferenciar este proceso natural de la demencia. Mientras que en la reminiscencia saludable el adulto mayor mantiene el hilo argumental, reconoce a su interlocutor y expresa emociones acordes, la desorientación temporal y los cambios bruscos en el relato pueden ser señales de deterioro cognitivo que requieren atención médica.

Por último, estas historias recurrentes son mucho más que simples recuerdos; son los pilares que sostienen la identidad de los adultos mayores. Al compartirlas, logran que su esencia siga viva en quienes los rodean, incluso cuando ya no estén físicamente presentes.