Lo dice la psicología: cuál es la cualidad oculta de las personas que pueden doblar la lengua “en U”

Aunque en la vida cotidiana no reparamos en los movimientos de la lengua de las personas a nuestro alrededor, cuando sí ponemos el ojo, llama poderosamente la atención cuando algunas personas pueden doblarla formando una "U" o "taquito". Lejos de ser solo una curiosidad,expertos en psicología y neuropsicología analizaron esta destreza y concluyeron que no depende únicamente de la genética, sino que también refleja una coordinación m otora fina y una estrecha conexión entre el cerebro y el movimiento, vinculada a ciertas conductas.

Los estudios indican que para lograr doblar la lengua se requiere una precisión neuromuscular y una comunicación rápida entre la corteza cerebral y los músculos implicados. Esta exigencia neurológica se asocia con mejores respuestas en la resolución de problemas, pensamiento creativo y una mayor adaptabilidad a nuevas situaciones.

Curiosidad, creatividad y otros rasgos comunes

Además, los especialistas identificaron que quienes tienen esta habilidad suelen presentar rasgos como curiosidad, pensamiento flexible, atención al detalle y análisis profundo, características que favorecen la toma de decisiones. También suelen mostrar confianza social y una tendencia a expresarse en entornos públicos, así como una capacidad para incorporar nuevas destrezas con facilidad. Aunque no todos los que pueden doblar la lengua exhiben todos estos rasgos, la correlación aparece en varios perfiles.

La plasticidad cerebral juega un rol fundamental en esta habilidad, ya que permite crear y fortalecer circuitos neuronales a través de la práctica. Por eso, el aprendizaje y la repetición desde la infancia son claves para desarrollar este gesto, aunque la genética puede facilitarlo en muchos casos.

Doblar la lengua requiere coordinación neuromuscular precisa y rápida.

Sin embargo, los profesionales advierten que doblar la lengua no debe considerarse un diagnóstico ni una medida del coeficiente intelectual. "Personalidad e inteligencia emergen de factores sociales, educativos y biológicos que no se resumen en un gesto", aclararon. Por eso, el pliegue en "U" debe interpretarse como una pista sobre la coordinación y ciertos comportamientos, pero nunca como una prueba concluyente.

Los terapeutas del lenguaje y psicólogos recomiendan usar estas observaciones con cautela, ya que pueden orientar ejercicios de motricidad o entrenamientos que mejoren destrezas finas, pero no reemplazan una evaluación integral. Para quienes quieran explorar esta habilidad, la práctica constante puede modificar circuitos neuronales y, en algunos casos, permitir adquirir el pliegue mediante entrenamiento adecuado.

Quienes pueden doblarla suelen ser más creativos y adaptables.

Tips para desarrollar la motricidad fina de tu lengua desde casa

Si querés entrenar tu lengua para lograr el famoso doblado en "U", los especialistas recomiendan ejercicios simples frente al espejo. Estirala hacia adelante, hacia los costados y hacia arriba, después intentá tocar la punta de la nariz o la barbilla. La repetición diaria fortalece los músculos linguales y activa la plasticidad cerebral, creando nuevos circuitos neuronales que mejoran tu control motor.

La clave está en la constancia y la paciencia. Practicá con suavidad, sin forzar, y combiná los movimientos con técnicas de relajación: una lengua tensa tiene menos movilidad. Recordá que no todos van a lograr el doblado perfecto, y eso está bien. El objetivo es explorar las capacidades de tu cuerpo y mejorar tu coordinación, no obsesionarte con un resultado.