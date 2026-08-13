El problema silencioso que afecta a 1 de cada 5 mayores de 65

Especialistas advierten sobre que casi la mitad de las personas con alteraciones del campo visual no percibe que tiene una limitación. Se trata de un problema silencioso pero frecuente, dado que afecta a 1 de cada 5 personas mayores de 65 años. En este sentido, oftalmólogos afirman que el estudio del campo visual debería formar parte de los controles para obtener o renovar el registro de conducir, como se hace en otros países.

"El conductor puede leer perfectamente el cartel que tiene adelante y, aun así, no detectar un peatón, una bicicleta o un vehículo que aparece desde un costado. Las estadísticas mundiales demuestran que el 55 % de los pacientes mayores 60 años que han sufrido algún accidente vial presentan defectos del campo visual”, explican los oftalmólogos de CAMEOF.

Las alteraciones del campo visual pueden deberse a múltiples factores. Por un lado, pueden ser consecuencia de enfermedades oculares como el glaucoma, pero también a diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurológicas, desprendimientos de retina o tumores cerebrales que afectan la vía óptica. Sucede que casi el 30% del cerebro está relacionado con la visión y los patrones de los defectos campimétricos tienen valor localizador.

Las alteraciones del campo visual pueden deberse a múltiples factores. Foto: Magnific

Lo más preocupante es que la prevalencia de los defectos campimétricos aumentan con la edad. Los mismos pueden afectar alrededor del 15 % de las personas mayores de 65 años. En esta línea, la tasa de accidentes viales de este grupo etario se incrementa significativamente, sobre todo en quienes conducen de noche.

Por poner un ejemplo, el glaucoma, una afección del nervio óptico por aumento de la presión ocular, principal causa de pérdida progresiva del campo visual, afecta aproximadamente al 2 % de la población mayor de 40 años y puede comprometer hasta el 14 % de los individuos mayores de 60.

Por qué es fundamental incorporar los controles del campo visual

Los especialistas hacen hincapié en que es fundamental incorporar la campimetría, es decir, el estudio que mide el campo visual, al momento de emitir certificados de aptitud visual para conducir. Gracias a equipos computarizados y sistemas con antiparras, profesionales pueden realizar el examen en pocos minutos y detectar pérdidas visuales que no aparecen en la prueba tradicional de lectura.

Sin ir más lejos, oftalmólogos remarcan que la legislación vial contempla no solo la agudeza visual, sino también la extensión del campo visual para determinar la aptitud para conducir. Entonces, al no examinar el campo visual se está violando la ley. Es por eso que los especialistas de CAMEOF consideran que la medición de campo visual es un examen indispensable para la renovación de la licencia incluya una evaluación oftalmológica completa con estudio de campo visual.