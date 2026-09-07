El inspirador consejo de Moria Casán que recomendó una psicóloga a sus seguidores: "No hay que parar"

La psicóloga Florencia Olivieri es conocida por sus análisis de salud emocional en plataformas digitales y se hizo viral al compartir un fragmento de una entrevista a Moria Casán para reflexionar sobre la importancia de la acción diaria por encima de la pasividad. Este cruce inesperado entre la farándula y la psicología clínica dejó una lección sobre la motivación y la salud mental.

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"Toda mi energía sale de ser sana, de creer en mí, resignificarme cada día y tener actitud. No claudicar, arriba siempre, adelante, no hay que parar. No hay que ser sedentaria, sedentaria espiritual menos. Activar", expresó Moria Casán con su sello característico. La frase no tardó en resonar en la profesional de la salud mental, quien no dudó en catalogar la reflexión de la diva como una síntesis perfecta de lo que pregona en su práctica clínica cotidiana.

Al analizar la declaración de la capocómica, Olivieri remarcó cómo la postura de Casán se alinea directamente con los procesos terapéuticos que propone a sus pacientes. "Escuchen esto. Porque dice todo lo que está bien. Y no hay nada que agregar. Moria habla de su energía, de estar sana, de activar, de nunca claudicar y de reinventarse una y otra vez", señaló la especialista al introducir el concepto.

La psicóloga profundizó en el error habitual de postergar las metas a la espera de un impulso emocional previo, remarcando que la vitalidad se genera a partir del movimiento. "La energía se activa con la activación. No siempre tenemos ganas. No siempre estamos motivadas. No siempre sabemos cómo va a salir. Pero hacemos. Una vez. Y otra. Y otra. Acción masiva imperfecta", explicó sobre la necesidad de intentar sin buscar resultados impecables.

Moria Casán.

Finalmente, la profesional concluyó su reflexión derribando uno de los mitos más comunes en torno al rendimiento personal y el autocuidado. "Hacer, aunque no salga perfecto. Intentar, aunque cueste. Volver a empezar. Reinventarnos todas las veces que sean necesarias. Porque muchas veces esperamos tener energía para empezar. Y es al revés: empezamos a hacer y la energía aparece", cerró, reivindicando la actitud de Moria como una fórmula aplicable a la vida diaria.

Qué dijo Moria Casán de Javier Milei

Consultada por Fabián Doman sobre la posibilidad de compartir una cena con el presidente Javier Milei, la figura mediática no dudó en responder: "Sí, ¿por qué no?". Frente a la repregunta del conductor sobre si el mandatario ya le había hecho llegar la propuesta, confirmó que el contacto existió.

Durante la charla, la artista detalló la relación que mantiene con el jefe de Estado: "Muchas veces hablo con Milei, me ha llamado para felicitarme en el programa, me ha llamado a mi casa para felicitarme por notas o cosas mías que vio. Milei es un disruptivo, es un hombre que sorprende por su carácter, por su personalidad y por lo que representa". Para cerrar, dejó en claro su postura institucional sobre el escenario político actual: "El que es un buen ciudadano y el que cree en la democracia tiene que respetar a la gente que votó".