Moria Casán sorprendió al revelar su mirada sobre Javier Milei: “Es un hombre que…”

Moria Casán reveló su mirada acerca de Javier Milei y sorprendió al describir al mandatario durante un diálogo con Fabián Doman.

Durante un diálogo en vivo con Fabián Doman en el streaming Carnaval, la mediática Moria Casán reveló su mirada acerca del presidente de Argentina, Javier Milei, y fue contundente a la hora de describir al mandatario. Asimismo, sus declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales, donde su postura llamó especialmente la atención.

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En ese momento, Doman le consultó a la figura mediática si aceptaría compartir una cena con Javier Milei. Ante la pregunta, respondió: "Sí, ¿por qué no?". Luego, cuando el conductor quiso saber si el mandatario ya la había invitado, Moria confirmó que sí.

Luego, confesó: “Muchas veces hablo con Milei, me ha llamado para felicitarme en el programa, me ha llamado a mi casa para felicitarme por notas o cosas que vio mías. Milei es un disruptivo, es un hombre que sorprende por su carácter, por su personalidad y por lo que representa”. Finalmente, lanzó: “El que es un buen ciudadano y el que cree en la democracia tiene que respetar a la gente que votó”.

El discurso de Javier Milei en cadena nacional

El presidente Javier Milei habló el pasado jueves en cadena nacional y anunció que reforzará las medidas para evitar la explotación petrolera unilateral en las Islas Malvinas. En ese contexto, expresó: “Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Producto de meses de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado nacional”.

Javier Milei habló sobre las Islas Malvinas en cadena nacional.

El mensaje presidencial fue emitido por cadena nacional y estuvo centrado en la posición del Gobierno frente a la explotación de los recursos naturales en el territorio en disputa. Sin embargo, el discurso fue duramente criticado por la oposición y por usuarios de las redes sociales tras acusarlo de “prestar servicios para los Estados Unidos”.