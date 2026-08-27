La canción de Rubén Rada que todos asocian a Moria Casán: cómo surgió esa inesperada conexión

Tras la triste noticia del fallecimiento de Rubén "El Negro" Rada este miércoles 26 de agosto a los 83 años, el público recordó los hitos más icónicos de su vasta obra rioplatense y, entre esos clásicos inolvidables, Muriendo de plena reapareció de inmediato en la memoria popular argentina. Si bien el tema nació en el año 2000 como parte del disco Quién va a cantar, para millones de televidentes quedó sellado de forma permanente a la figura de Moria Casán.

La canción, impulsada por el ritmo festivo de la plena uruguaya pero con el sello inconfundible de Rada, proponía una mirada particular sobre la vida y la muerte: un festejo sin tristeza, con baile, vino y comida por encima del llanto. Esa energía alegre y provocadora encajó perfecto con la personalidad de la diva, quien lo eligió como la cortina oficial de su recordado talk show Entre Moria y Vos.

Transmitido entre 2001 y 2003 por las tardes, Entre Moria y Vos presentaba a la conductora mediando en conflictos cotidianos de participantes desconocidos y era el programa más visto de América TV. En la apertura del ciclo, la canción de Rada servía de fondo para una serie de desopilantes e icónicas situaciones actuadas por la propia Moria junto a su hija Sofía Gala Castiglione, quien por aquel entonces tenía 14 años.

La combinación del carisma de la vedette con el pegadizo estribillo uruguayo convirtió a la presentación en un clásico de la televisión nacional. Hoy, ante la partida del músico uruguayo, las redes sociales y el público celebran su legado rescatando esa fusión perfecta entre su propuesta artística y la cultura pop de la región, donde el ritmo de Rada y el universo de Moria se unieron para siempre.

Moria Casán en Entre Moria y Vos.

Rubén Rada, su partida y su legado

El ídolo uruguayo falleció luego de permanecer varias semanas hospitalizado por complicaciones en su salud. El artista tenía en agenda dos presentaciones en octubre para el regreso de la formación Tótem y semanas atrás lanzó en YouTube el ciclo audiovisual ¿Quién va a cantar?. Su partida deja una marca profunda en la cultura musical de la región, tanto por su aporte musical como por su carisma inusitado que llegó a múltiples generaciones.

Originario del Barrio Sur montevideano, donde nació el 16 de julio de 1943, desplegó una trayectoria de más de sesenta años que lo posicionó como una referencia central de la música rioplatense. En su obra destacan temas como Las manzanas, Tengo un candombe para Gardel, Ayer te vi y Muriendo de plena.