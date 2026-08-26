Falleció Ruben Rada a los 83 años: los éxitos que quedarán por siempre en la historia de la música

El legendario cantante y compositor uruguayo Rubén "El Negro" Rada falleció este 26 de agosto a los 83 años, tras permanecer varias semanas internado por un cuadro de salud complejo. El artista tenía previstos dos shows para octubre por el reencuentro de Tótem y hace solo semanas atrás había lanzado "¿Quién va a cantar?", un nuevo ciclo de encuentros musicales en YouTube. Su muerte deja un gran vacío en la escena musical latinoamericana.

Cuáles son los grandes éxitos de Rubén "El Negro" Rada: su legado musical

Nacido en el barrio Sur de Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada tuvo una carrera que se extendió durante más de seis décadas y que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la música popular uruguaya y rioplatense. Entre sus grandes éxitos se encuentran:

"Las manzanas" (El Kinto, 1959) uno de los primeros clásicos surgidos de la banda que fundó junto a Eduardo Mateo, pionera en fusionar el candombe con instrumentos eléctricos. "Tengo un candombe para Gardel" (1984, álbum Adar Nebur, grabado en Argentina) — su homenaje a Carlos Gardel, de sus temas más queridos por el público argentino. "Ayer te vi" (etapa solista, discos Ruben Rada y Conjunto S.O.S. y Radeces, mediados de los 70). "Upa nega" (misma etapa solista de los años 70). "Chinga Chilinga" (etapa solista de los años 70). "Malísimo" (etapa solista de los años 70). "Blumana" (1982) — el tema con el que Rada tuvo un suceso importante en el festival BaRock de Buenos Aires, en su primera etapa radicado en Argentina. "Cha-cha, muchacha" (2000) del álbum ¿Quién va a cantar?, producido por Cachorro López. Fue el primer corte de difusión del disco, alcanzó el disco de Platino en Uruguay y de Oro en Argentina. "Muriendo de plena" también del álbum ¿Quién va a cantar?, fue definido por el propio Rada como un punto bisagra de su carrera. "Loco de amor" (con Ketama, del álbum Black, 1998) fue una de las colaboraciones que ayudó a instalar aún más su nombre en las radios de la región antes de su gran etapa con Cachorro López.

Un artista que trascendió la música: sus trabajo inconcluso

Además de su obra musical, Rada integró bandas clave como El Kinto, Tótem y, ya en Estados Unidos, Opa junto a los hermanos Fattoruso, con quienes grabó el álbum Magic Time (1977). Fue también conductor y actor de televisión —participó del ciclo humorístico Telecataplúm en los años 60 y de la tira Gasoleros en los 90— y su voz quedó grabada en la cultura popular argentina al ponerle voz a Lucius Best/Frozone en el doblaje argentino de Los Increíbles (2004). Fue, además, padre de tres músicos que siguieron sus pasos: Matías, Lucila y Julieta Rada.

¿De qué murió El Negro Rada?

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con la causa puntual de su muerte. Lo que se sabe es que Rada llevaba varias semanas internado por neumonía y, según señaló su familia otras "complicaciones". El compositor uruguayo falleció este miércoles 26 de agosto a las 15.30 hs. "Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo", expresó en un comunicado su familia.