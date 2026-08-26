Murió Rubén Rada a los 83 años

Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años. La dolorosa noticia fue anunciada por su familia, que reveló el motivo de su deceso.
"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 hs se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", anunció la familia del músico Rubén Rada a través de su cuenta de Instagram. "Grascias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", cerró el comunicado.
A principios de agosto, Rada había sido ingresado a una clínica de Montevideo, Uruguay, por una neumonía bilateral. Hasta su internación, el artista se encontraba en plena actividad y su proyecto más reciente fue ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales junto a cantantes de distintos géneros para compartir música. De todas maneras, el historial médico del "Negro" Rada data del año 2015, cuando fue somitido a una angioplastía y luego, hospitalizado durante tres días por un pico de presión.
Un ícono del candombe
Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y fue protagonista de la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.
Integró grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista, con canciones como Las manzanas, Mi país, Cha-cha muchacha, Dedos, Blumana y Muriendo de plena.