Murió Dolly Parton a los 80 años

La cantante y actriz Dolly Parton murió a los 80 años y su familia comunicó la noticia en sus redes sociales. Por el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, pero se informó que partió de manera "pacífica".

El anuncio de la muerte de Dolly Parton, dueña de una rutilante carrera en la música country, pop y sus trabajos en cine y televisión, conmovió a la industria de Hollywood. "Una vida llena de brillo —como el de las piedras de fantasía que tanto amaba— que resplandeció lo suficiente para que el mundo entero la viera; Dolly será siempre una fuente de inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica labor como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad, cualidades que nos hacían sentir a todos como parte de su familia", comunicó su sobrino Brin Seaver, en representación de las familias Parton y Owens.

Parton, considerada una de las grandes figuras de la música country, construyó una carrera que atravesó casi seis décadas y trascendió ampliamente el género. Desde una infancia marcada por la pobreza en las montañas de Tennessee llegó al estrellato mundial con canciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas Jolene, 9 to 5 y Coat of Many Colors. "El legado de Dolly Parton es uno de amor, compasión y resiliencia. Con una trayectoria de siete décadas, inspiró a múltiples generaciones de artistas y seguidores gracias a su música y a su firme compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando en personas de todas las edades y su labor filantrópica dejará una huella duradera", cerró el comunicado de su familia. Su composición I Will Always Love You alcanzó una popularidad todavía mayor cuando fue interpretada por Whitney Houston.

En cine brilló en 9 to 5, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La canción principal de la película le valió una nominación al Oscar. Dolly volvió a ser nominada al Oscar en 2006 por Travelin' Thru, canción original que escribió e interpretó para la película Transamerica. Es una de las pocas artistas en integrar el grupo llamado EGOT por sus nominaciones a los Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Parton obtuvo 11 premios Grammy y ganó un Emmy en 2021 como productora ejecutiva de Dolly Parton's Christmas on the Square.

La salud de Dolly Parton fue motivo de preocupación en otoño de 2025, cuando anunció la cancelación de 6 recitales programados para diciembre en el Caesars Palace, de Las Vegas. "Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me indican que debo someterme a varios procedimientos", había mencionado en ese entonces, sin ahondar en sus problemas de salud.

El anuncio de Trump por la muerte de Dolly Parton

Tras confirmarse la noticia de la muerte de Dolly Parton, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que la bandera estadounidense será izada a media asta durante toda una semana. "Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de country, y mucho más que eso, de TODAS las épocas, acaba de fallecer. Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca hubo nadie como ella, y nunca la habrá", escribió Trump.