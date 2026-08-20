Crecen las sospechas por la muerte de Hayden Panettiere: investigan una sobredosis y apuntan a su novio

La investigación alrededor de la muerte de Hayden Panettiere continúa y en las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles, luego de la incorporación de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). La actriz de Héroes, Nashville o la saga Scream falleció este pasado domingo 16 de agosto, a los 36 años. Después de que la autopsia descartara signos de violencia o lesiones, se espera la resolución del informe toxicológico.

Según expuso ABC News, fuentes conocedoras del caso informaron que la DEA está colaborando con la investigación, aunque el organismo encargado de la misma es el departamento de policía de la ciudad de Greenville, en Carolina del Sur, localidad donde la actriz fue hallada inconsciente y posteriormente declarada muerta. La oficina del forense del condado también está involucrada. La policía de Greenville hizo público un informe con los detalles de la escena del fallecimiento. Este señala que un agente llegó a la residencia debido a una llamada al 911 que alertaba de una mujer inconsciente y sin respuesta vital.

Su novio estaba junto a ella al momento de su muerte

El agente indicó que la actriz se encontraba con Brian Hickerson, con quien mantenía una relación intermitente, y con el hermano de este, Zack Hickerson. Se desconoce si Panettiere había consumido drogas o alcohol en el momento de su muerte, pero Brian Hickerson mostró a las autoridades la bolsa con los medicamentos que la intérprete estaba tomando. Cabe recordar además que, según reveló una fuente a la revista People, se encontró Narcan en el lugar de los hechos. El Narcan es un medicamento de emergencia que sirve para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.

Por otro lado, Lesley Vogel, madre de Panettiere, acusó a Hickerson, describiéndolo como "esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos" y señalando que "estaba con ella en el momento de su muerte", en una entrevista con NBC News. En el pasado, Hickerson fue condenado a 45 días de cárcel por malos tratos y se le impuso una orden de alejamiento. Además, la actriz habló abiertamente del maltrato sufrido en sus memorias.

En declaraciones a Inside Edition, al hablar de su experiencia como vecina de Panettiere en West Hollywood, Mia Terrazzas recordó haber llamado al 911 al menos media docena de veces para denunciar altercados en el piso de la actriz, asegurando haber visto indicios de violencia de género. "Este depredador estaba en nuestra comunidad. Nunca dejó de vivir en su casa. Hubo ocasiones en las que destrozó su cuarto de baño, donde, sin más, se puso a golpear con un mazo a las cinco de la mañana", relató.