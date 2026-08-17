Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia a la actriz fallecida

El último domingo, la actriz Hayden Panettiere fue hallada inconsciente en una casa donde se alojaba temporalmente en Greenville, Carolina del Sur. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos para reanimarla, fue declarada muerta poco después, a las 2:32 p. m.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville anunció el 17 de agosto que la autopsia no encontró signos de trauma que expliquen su fallecimiento. Sin embargo, la causa y la manera de la muerte aún permanecen en investigación, con estudios complementarios en curso, según informó el médico forense Mike Ellis.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue activa y que por el momento no se divulgarán más detalles. La policía local confirmó que no hallaron indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas en el caso.

El llamado al 911 y las hipótesis

Un vocero policial señaló que la llamada a emergencias se registró alrededor de la 1:51 p. m. del domingo 16, y que un amigo de Panettiere fue quien alertó a las autoridades. En grabaciones de los despachos de emergencia se menciona una posible sobredosis y un paro cardíaco, pero las autoridades no confirmaron que la sobredosis haya sido la causa oficial.

El desgarrador mensaje de su familia

La familia de la actriz, famosa por su papel en "Triunfos Robados", emitió un comunicado a través de su padre Alan Panettiere, expresando un profundo pesar. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", señalaron.

En 2026, Panettiere había publicado sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, donde contó sus experiencias personales y profesionales, incluyendo su exposición pública desde joven y los problemas con adicciones que enfrentó.

La actriz tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

¿En qué películas y series trabajó Hayden Panettiere?