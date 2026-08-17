Fallece a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Scream"

FOTO DE ARCHIVO: Hayden Panettiere asiste al estreno de "Scream VI" en la ciudad de Nueva York, EEUU

​La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en series de televisión como "Héroes" y "Scream", ha fallecido a los 36 años, según ‌ha informado su familia en ‌un comunicado difundido por su representante el domingo.

No se ha revelado la causa, pero la muerte de la nominada a un Grammy y a dos Globos de Oro está siendo investigada, dijo su representante, Kasey Kitchen, a la cadena NBC News.

"Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportaba un amor y una alegría inconmensurables a todos ​los que la conocían, ⁠y a los millones de personas que la veían en la ‌pantalla", afirmó su padre, Alan "Skip" Panettiere.

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Panettiere, que comenzó su carrera ⁠como actriz infantil, saltó a la fama ⁠prestando su voz a Dot, la joven princesa hormiga, en la exitosa película animada de Pixar de 1998, "Bichos". Su trabajo en el álbum de lectura ⁠interactiva de la película le valió una nominación al Grammy ​al Mejor Álbum de Palabra Hablada para Niños.

Saltó a ‌la fama interpretando a Claire Bennet, ‌una animadora de instituto con superpoderes, en la exitosa serie de ⁠la NBC "Héroes", que se estrenó en 2006. También apareció en el drama sobre fútbol americano de 2000 "Remember the Titans", protagonizado por Denzel Washington, conocida como "Duelo de Titanes" en Latinoamérica y "Titanes: hicieron historia" en España

"Nos unimos al duelo ​por el ‌repentino fallecimiento de Hayden Panettiere", dijo en un comunicado el sindicato de actores SAG-AFTRA, del que formaba parte desde 1994. "Nuestros corazones están con su hija, su familia, sus amigos y sus seguidores".

Panettiere obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, en 2013 ⁠y 2014, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Televisión, Miniserie o Película para Televisión por su papel de Juliette Barnes en el drama musical "Nashville".

También formó parte de la saga de terror satírico "Scream".

La última aparición de Panettiere fue en el thriller psicológico "Sleepwalker", estrenado en enero de 2026, en el que interpretaba a una madre afligida que padecía episodios de sonambulismo, ‌según la página web IMDb.

Sus memorias "This Is Me: A Reckoning" ("Esta soy yo: un balance"), publicadas en mayo, describían el trauma que supuso el difícil parto de su hija en 2014 y su posterior lucha contra la depresión posparto y la adicción al alcohol en aquella época.

A Panettiere le sobrevive su ‌hija Kaya, fruto de su relación con su antiguo prometido, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Kaya vive con Klitschko en Ucrania, dijo Panettiere este año.

Su hermano, el ‌actor Jansen Panettiere, ⁠de 28 años, falleció en 2023 a causa de complicaciones relacionadas con una cardiomegalia y una afección de la ​válvula aórtica, informó la familia a los medios de comunicación estadounidenses ese mismo año.

Con información de Reuters