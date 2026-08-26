Entradas para Jorge Rojas en el Teatro Coliseo 2026: precios y fecha de cuándo toca

Tras el éxito masivo de la gira que celebró sus dos décadas de carrera solista, Jorge Rojas inicia una etapa artística totalmente renovada. El reconocido cantor popular llega a Buenos Aires para presentar “Piano & Voz”, un concepto que busca redescubrir sus composiciones más emblemáticas desde un espacio de cercanía y emoción con el público.

La cita porteña está programada para el próximo 7 de noviembre en el histórico Teatro Coliseo, en el marco de una gira nacional que comenzará en septiembre y abarcará ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán. Esta búsqueda musical se traslada también al ámbito discográfico, ya que el artista se encuentra ultimando los detalles de un proyecto doble que incluirá 20 canciones distribuidas en dos álbumes bajo este mismo concepto sonoro.

El Teatro Coliseo: fecha, espacio y entradas

El Teatro Coliseo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1125, en pleno barrio de Retiro, se posiciona como el escenario ideal para este formato. Con una capacidad cercana a las 1.700 localidades y una acústica privilegiada, el recinto ofrece la atmósfera precisa que requiere un recital de estas características. La función del 7 de noviembre comenzará a las 21:00 horas, y los tickets ya pueden adquirirse mediante Ticketek o en las boleterías del establecimiento.

Los valores de las entradas varían según la ubicación dentro de la sala. La más cara es Platea que tiene un costo de 120.000 pesos, luego está Super a 95.000 y 85.000; y las Pullmans desde 45.000 hasta 75.000, adaptándose a distintas opciones para garantizar que el público pueda disfrutar de un show para sentir cada verso de manera directa.

Recital de Jorge Rojas en el Teatro Coliseo. (Crédito de imagen: Quilay Producciones)

Una trayectoria guiada por la esencia de la canción

Reducir la intensidad de las producciones multitudinarias para centrarse en la calidez del mensaje marca un hito en la madurez interpretativa de Jorge Rojas. Acompañado únicamente por el piano de Román Ramonda, la voz del intérprete adquiere un protagonismo inédito, reestructurando los arreglos de sus temas más célebres para destacar las historias que les dieron origen.

Rojas ha demostrado una versatilidad para reinventarse sin perder la raíz folklórica que lo caracteriza. Desde sus inicios hasta la consolidación de su camino independiente, la canción ha funcionado como su eje fundamental. Este nuevo viaje a dúo reafirma su compromiso con la evolución musical, proponiendo una pausa necesaria, que funciona como un diálogo musical, donde la palabra, la melodía y el instrumento vuelven a ocupar el centro absoluto de la escena.