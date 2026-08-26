El comunicado de la familia de Rubén "El Negro" Rada tras la muerte del cantante: "Muchísimo dolor"

La familia de Rubén "el negro" Rada publicó un sentido mensaje este miércoles por la tarde para confirmar la muerte del referente de la música popular uruguaya. El artista venía combatiendo una neumonía desde hace un mes.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15:30 horas se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", anunciaron.

La familia también agradeció a todos por los mensajes de preocupación y "el amor de hoy y siempre" hacia el artista, que tenía planificado tocar con Totem, su banda de la década de 1970, en octubre.

"Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", concluyó el mensaje. Hasta el momento se desconocen detalles sobre el último adiós al cantante, que logró construir una de las carreras más extensas y reconocibles de la música uruguaya. También fue percusionista, compositor, actor y conductor.

El estado de salud de Rubén Rada

Rada ingresó el 5 de agosto a una centro de salud de Montevideo por un cuadro "respiratorio complejo". Al conocerse esta situación, se había difundido que el músico se encontraba con "buen estado de ánimo" y con numerosos proyectos en marcha.

Hasta su internación, el artista se encontraba en plena actividad y su proyecto más reciente fue ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales junto a cantantes de distintos géneros para compartir música. De todas maneras, el historial médico del "Negro" Rada data del año 2015, cuando fue sometido a una angioplastia y luego, hospitalizado durante tres días por un pico de presión.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y fue protagonista de la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.

Integró grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista, con canciones como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".